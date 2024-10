El campo detiene sus inversiones para el año próximo por la falta de rentabilidad

El 61% de los productores no piensa invertir en activos fijos, como maquinaria agrícola o insumos calificados, por los próximos 12 meses, ante la falta de rentabilidad del sector, destacó la última medición del “Índice de Confianza del Productor Argentino“ que elabora el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral,

Los factores que afectan a las inversiones para el campo son la falta de financiamiento, el alto costo de producción, combinado con los bajos precios internacionales.

“A pesar de la significativa baja de la inflación y la estabilidad cambiaria, los productores en su mayoría piensan que aún no es momento para realizar inversiones en activos fijos y, por lo tanto, uno de los componentes de la Demanda Agregada (Inversión), no hará grandes aportes a la reactivación de la actividad económica, el gran desafío que enfrenta el gobierno”, detalló el informe.

Además, la confianza del productor agropecuario bajó durante septiembre 5% respecto a la medición de agosto, lo que resultó en la primera caída que se registra desde noviembre 2022, momento en el cual había comenzado a subir levemente.

La incertidumbre macroeconómica (20%), la falta de financiamiento (20 %), o su elevado costo (16 %), la carencia de alternativas rentables de inversión (14 %) y la escasa confianza en el futuro del sector (12%) son las principales causas de las decisiones de no invertir durante los próximos 12 meses.

En línea con lo expuesto en el trabajo, Carlos Steiger -investigador del Centro de Agronegocios y director de la encuesta- explicó que “si bien han bajado significativamente las tasas de interés activas en el sistema financiero bancario y están apareciendo créditos en dólares, la baja rentabilidad esperada para la campaña 2024/25 (en parte por los bajos precios internacionales) y la certeza que no habrá cambios en los derechos de exportación, las inversiones productivas están desalentadas”.

El informe de la Universidad Austral coincidió con uno hecho por la Bolsa de Cereales de Rosario que destacó que “bajo condiciones climáticas normales”, la producción nacional 2024/25 podría alcanzar los 143,2 millones de toneladas, un 9,3% por encima del año pasado.

Estas estimaciones permiten proyectar un ingreso de dólares por exportaciones del agro de US$ 35.500 millones, mejorando la marca de los últimos dos años, aunque entre US$ 4.000 y US$ 6.000 millones por detrás del valor exportado entre el 2021/22, durante el boom de los precios agrícolas registrados en el punto más álgido de la Guerra Rusia-Ucrania detacó la BCR.