Gran máster de tenis en el Club Sarmiento

Durante el fin de semana se jugó una nueva instancia del máster de tenis que se está desarrollando en las canchas del Club Sarmiento. Se trata del primer torneo del año que cuenta con la organización de la Asociación Juninense de Tenis.

La competencia incluye todas las categorías y el pasado fin de semana fue el turno de las damas, en las categorías tercera y cuarta en single y doble; mientras que el próximo fin de semana comienzan a competir los varones y los mixtos, como también así la categoría 2 damas doble.

Sobre la competencia, el presidente de la asociación, Leandro Verón, destacó: "Nos genera mucha alegría la gran convocatoria que tienen nuestros torneos. Esperamos tener un buen año para el tenis local, ya que el 2019 fue muy bueno para nosotros porque pudimos realizar muchos torneos locales, regionales, nacionales e internacionales".

En definitiva, los resultados del fin de semana pasado, fueron los siguientes: Sauro/Gaveglio vs. Corro/Pérez: 6-1, 6-4; Robledo/Veniani vs. Echeverría/Torres: 6-3, 2-6 y 7-10; Lugli/Camino vs. Ricci/Villaseca: 4-6 y 6-7; Castro a Lugli 3-6, 6-2 y 10-7; Chiatelino/Vásquez a Valenzuela. A/ Valenzuela: 6-4 y 6-2.

También Ligera le ganó a Boiler por 6-0 y 6-1; Ricci a Sauro 6-0 y 6-1; Buratini a A. Valenzuela 6-2 y 6-3; Gaveglio a Chiatelino: 6-3 y 6-1.

Rosa/Lezcano a Sauro/Gaveglio: 6-4 y 6-3; Robledo /Veniani a Di Marco/Donagaray: 6-4 y 6-4; Sofia a Lugli: 7-6, 3-6 y 10-7; Rubio/Tintoreli vs. Mucci/Montaiuti: 7-6, 2-6 y 9-11; Castro vs Corro: 6-4 y 6-2; Gómez/Rodríguez a Ricci/Villaseca: 7-6 y 7-5; Abril Valenzuela a Gaveglio: 6-1 y 6-0; Sauro a Motta Maurizzi: 6-1 y 7-5; Donagaray/Di Marco a Echeverría/Torres: 6-2 y 6-0; y Gómez/Rodríguez a Lugli/Camino: 6-1 y 6-0.

También Chiatelino/Vásquez a Rueda/Borserup: 6-4, 3-6 y 13-11; Rosa/Lezcano a Corro/Pérez: 6-3 y 6-0; Sofía a Ianonne: 6-3 y 6-3; Motta Maurizzi a Ricci: 6-4 a 6-2; y Pérez a Ligera: 6-2 y 6-3.