Centro de Alto Rendimiento CAS-TenisJunín, un espacio que jerarquiza al deporte regional

El Centro de Alto Rendimiento CAS-TenisJunín se sigue posicionando como un espacio de aprendizaje y contención para deportistas de nuestra ciudad y la Región. El proyecto que coordina el profesor Leandro Verón cumplió 15 años de labor ininterrumpida y en diálogo con Democracia contó los detalles del trabajo que se está realizando.

Cabe recordar que desde hace cuatro meses, la iniciativa de Leandro Verón se viene desarrollando en las canchas del Club Sarmiento. Entre las últimas actividades, hace pocas semanas finalizó la pretemporada 2019 y a modo de balance el "profe" contó: "Ha sido una pretemporada muy positiva. Comenzamos el año con dos meses de entrenamiento, lo que permite que los jugadores se preparen para afrontar las competencias de todo el resto del año e insertarse en torneos nacionales cada vez más importantes".

Agregó: "En nuestro centro, más de 30 alumnos de nuestra ciudad y la zona de competencia entrenaron todas las mañanas y tardes, en el horario de 9 a 12 y de 17 a 20, y en edades de entre 10 a 18 años. El trabajo fue muy importante e intensivo y esto es también gracias a que contamos con todos los medios y la capacitación necesarios para tal fin".

El profesor Verón destacó que el Centro de Alto Rendimiento CAS-TenisJunín "está abierto a toda la comunidad y a la familia". Al respecto añadió: "Hoy tenemos la posibilidad de contar con las mejores instalaciones para la práctica de este deporte: tres canchas de tenis con luminaria led únicas en Junín, gimnasio, sala de estar, cinco profesores de tenis, un psicólogo y una nutricionista, tenemos una escuelita de tenis para los más chicos, entrenamiento de menores, de adultos (damas y caballeros) y entrenamiento de profesionales".

En competencias

Por otra parte, el pasado fin de semana un grupo de tenistas del Centro de Alto Rendimiento CAS-TenisJunín viajó a 25 de Mayo para intervenir en un importante torneo de menores. Sobre la actuación de los chicos, Verón informó: "Se destacó la actuación de Emiliano Salamone, semifinalista en la categoría sub 16; de Franco Daher, finalista en la categoría sub 14; y Felipe Arriarán, semifinalista en sub 14. El resto de los jugadores que disputaron el torneo fueron Sofía Daher, Tiziano Reggiani, Danilo Dallasta Zabala, Román Funes, Laureano Melo, Ramón Sánchez, Francisco González, Francisco Sosa, Agustín Gonzalaz, Santiago Sosa y Juan Bianchi".

Torneo en vigencia

Respecto del torneo que actualmente está desarrollando la Asociación Juninense de Tenis (AJT), Verón informó: "La verdad que estamos viendo un gran nivel. Hoy el certamen se encuentra en su etapa final en todas sus categorías, en single damas 3ra y 4ta; single caballeros 2da, 3ra, 4ta, 5ta y +45; dobles damas 2da, 3ra y 4ta; dobles caballeros 2da y 3ra; y dobles mixto 3ra y 4ta.

"La AJT cuenta con más de 200 inscriptos en este torneo, número que cada vez se acrecienta más debido a la gran difusión y la conformidad que sienten los jugadores con la organización de los distintos torneos y sedes que ofrece la asociación. La próxima fecha comienza el día 6 de abril y el cierre de la inscripción será el 2 de abril", indicó.

Lo que viene

Por otra parte, Verón confirmó a Democracia que los días 6 y 7 de abril se desarrollará nuevamente en nuestra ciudad el Torneo Nacional de Menores Abierto (ex G3) en todas sus categorías: damas, caballeros, sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Sobre esta confirmación, agregó: "Es significativamente importante que la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y la Asociación de Tenis del Oeste (ATOBA) –que es la asociación que representamos- confíen en la AJT y en nuestra ciudad para otorgarnos una fecha en un torneo tan importante a nivel nacional".

Por último, Verón completó: "Queremos agradecer a todas las familias, a los sponsor, al Gobierno Local y a la Comisión Directiva del Club Sarmiento, de la mano de su presidente Fernando Chiófalo, por confiar en nuestro trabajo y en particular en mí, como director del Centro de Entrenamiento CAS-TenisJunin y presidente de la Asociación Juninense de Tenis".