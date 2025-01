Maligno Torres es el número 1 del mundo

Una buena noticia recibió José “Maligno” Torres, ya que comenzó el 2025 como el mejor del mundo en el ranking de la categoría Freestyle Park, elaborado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Maligno se adueñó del primer puesto con un total de 5.770 puntos, mientras que el podio lo completan el francés Anthony Jeanjean, con 5.450, y el japonés Rimu Nakamura, que tiene 4.920.

Sin dudas, su gran 2024 lo ubicaron en lo más alto del ranking, luego de obtener la medalla de oro en la categoría durante los Juegos Olímpicos de París. También se adueñó del segundo puesto en el Mundial de Abu Dhabi y del sexto lugar en la Copa del Mundo disputada en Enoshima, en febrero del año pasado.

Después obtuvo el campeonato panamericano en el American Continental Championship, disputado en Santiago de Chile en noviembre pasado y se quedó con torneos de Clase 1, como el Conquering de Córdoba y la Copa Internacional en Maringa.

Además hay otros dos argentinos que forman parte del ranking, pero en Ciclismo, modalidad velocidad. Así, el oriundo de Mar de Ajó, Lucas Vilar, se ubica en el puesto 67, mientras que el nacido en Lomas de Zamora, Mateo Marasas, ostenta el 71er. lugar.

“Me trajo oportunidades”

Maligno Torres recordó la obtención de la medalla de oro en París y señaló que le abrió muchas puertas: “Me ha traído nuevas oportunidades y compromisos, y ahora somos una voz que se escucha. La gente me reconoce, y aunque no me ven sin el casco, saben quién soy. Eso ha cambiado mucho en mi vida y en el deporte”, destacó en diálogo con el programa “Partido Liquidado”.

Por otro lado, dijo que no esperaba ganar el oro en su primera experiencia olímpica: “No llegamos en las mejores condiciones, y pensaba que quizás conseguiría un bronce. Pero de repente, lo máximo de lo máximo... ¡fue algo loco!”.