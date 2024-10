La etapa clasificatoria del "Clausura" se cerrará el domingo 13 en General Pinto

Se jugaron cuatro fechas de la ronda clasificatoria del torneo "Clausura" 2024 de la Asociación Juninense de Balonmano (Ajubal) y la etapa previa a las semifinales y finales se completará el próximo domingo 13 de este mes.

Los resultados que se registraron en la cuarta jornada fueron los siguientes:

Primera femenina: Cobras de Colón 19 vs. Rivadavia de Junín 17; Handball Salto 23 vs. Arrecifes 14; y Escuela Municipal de Handball de Chacabuco 22 vs. Handball General Pinto 17.

Primera masculina: Handball General Pinto le ganó por no presentación al elenco de Salto Argentino; y Rivadavia de Junín 39 vs. Arrecifes 32. Quedó libre el equipo de la Escuela Municipal de Handball de Chacabuco.

La jornada de cierre de esta fase (quinta fecha) se realizará en el gimnasio que comparten el Centro de Educación Física Nº 58 "Ernesto 'Chasco' Fiorini" y la Escuela Primaria Nº 1 "Julio Argentino Roca" de la ciudad de General Pinto.

Al cabo de la misma, quedarán determinados los conjuntos que animarán las semifinales tanto en damas como en caballeros, instancia previa a la gran final que se realizará el domingo 27 de octubre en la vecina ciudad de Chacabuco.

En tanto, las finales se va a realizar en Salto Argentino el domingo 10 de noviembre, mientras que el domingo 24/11 está programado el All Star Challenger ("Juego de las Estrellas"), cuya sede será el Estadio Municipal de la localidad bonaerense de Colón.

Debe destacarse que este campeonato "Clausura 2024" entregará dos plazas para el certamen a disputarse en la Provincia de Córdoba el próximo año.

Posiciones hasta el momento, en damas y varones

Hasta el momento, así están las posiciones en ambas divisiones:

Primera femenina: 1) Cobras de Colón, 12 puntos; 2) Rivadavia de Junín, 110; 3)Handball Salto, 100; 4) Escuela Municipal de Handball de Chacabuco y Handball General Pinto, ambos con 60 unidades; y 6) Handball Arrecifes, con 40 puntos.

Primera masculina: 1) Club Rivadavia de Junín, 90 unidades; 2) Handball Arrecifes, 80; 3) Escuela Municipal de Handball de Chacabuco, 70; 4) Handball General Pinto, 50; y 5) Handball Salto, con 30 puntos.