Francisca Iudica Petraglia: "Me gustan mucho las pruebas de fondo y las de medio fondo"

Con muchas ganas, enorme pasión y gran dedicación a la hora de entrenar, la juvenil deportista juninense Francisca Iudica Petraglia incursiona en el atletismo desde hace tres años y su esfuerzo ha comenzado a rendir frutos.

Tiene 12 años, cursa sexto grado en el Colegio Nuestra Señora de Luján y viene cosechando muy buenos resultados en las pruebas en las que participa, inclusive dando gran ventaja en cuanto a edad con las restantes competidoras.

Recientemente coronada campeona provincial U-16 (categoría de casi cuatro años más que su edad) en la competencia de 1.500 metros con obstáculos (sacando apreciable ventaja a sus perseguidoras), "Fran" fue entrevistada por Democracia e inicialmente señaló: "Descubrí el atletismo en el año 2021, cuando estaba haciendo preparación física para navegar, logrando determinar enseguida en qué pruebas me sentía mas cómoda. Este último tiempo me localicé en las competencias de medio fondo y en las carreras con obstáculos.

Hace más o menos un año conocí a mi actual entrenador, el juninense Nicolás Tucci, quien fue atleta de la Agrupación 'Los Flamencos' y quien hace unos años vive y compite en España. Él hace un trabajo coordinado con Estefanía Martínez, quien vive en Junín y es también de 'Los Flamencos'. En la actualidad, la ventaja que tenemos es la tecnología, lo cual permite que 'Nico' haga un seguimiento de mis entrenamientos al instante y va corrigiendo según los objetivos que nos planteamos".

Seguidamente, Francisca dijo: "Entreno seis días por semana. Generalmente voy lunes y miércoles a la pista (la municipal 'Juan Andrés Pastorino') y hago carreras con obstáculos.

Ahí me junto con los otros atletas de 'Los Flamencos', me hice amiga de muchos de ellos, así que nos divertimos mucho.

Los martes y jueves realizo complementos de fuerza y elongaciones, para prevenir lesiones, con Lucía Albornoz, quien es kinesióloga. Los sábados subo y bajo cuestas y los domingos entreno haciendo trabajos de fondo".

Título provincial en 1.500 Metros con obstáculos

La gran alegría de ser campeona provincial U-16 con solo 12 años fue el primer gran título atlético que cosechó Francisca Iudica Petraglia, quien va por más.

Al respecto, comentó que "Lo positivo del Provincial es que me hice nuevos amigos, disfruté con los chicos de 'Los Flamencos' que fueron a Mar del Plata, sumé una nueva experiencia -ya que era la primera vez que competía en 1.500 metros con obstáculos- y también rescato como positivo el haberme animado a competir con chicas más grandes que yo. Me gustan mucho las pruebas de fondo y de medio fondo y voy a seguir corriéndolas".

En cuanto a los atletas que tiene como referentes, "Fran" destacó "A Uriel Muñoz (juninense), Daiana Ocampo, 'Nacho' Erario, Florencia Borelli, Félix Sánchez, Ciara Mainetti, 'Charly' Johnson, Beleé Cassetta, Julián Molina, Agustina Chretien, Fedra Luna Sambrán, Camila Farinelli, Bruno Degenaro, Fabián Manrique, Elián Larregina y Eulalio Muñoz de la Argentina.

A nivel internacional me gustan Jakov Ingenbritsen, Siffan Hassan, Eliud Kipchoge, Kelvin Kiptum, Hellen Obiri, Kenenisa Bekele, Winfred Yavi, Abebe Bıkıla, Amos Kipruto, Joshua Cheptegei, Gudaf Tsegay y Femke Bol".

Lo que se viene

Sobre sus próximas competencias, Iudica Petraglia expresó: "El domingo 6 de octubre participaré en los cinco kilómetros de McDonald's, en Vicente López, prueba a la que me invitaron por tercera vez, para competir en la categoría Elite. Después, a fines de octubre, tengo la final Provincial de los Torneos Bonaerenses 2024, en los cuales estaré representando a Junín, hoy será la primera vez que voy a participar en estos Juegos. En diciembre, aún sin fecha exacta, participaré del Provincial U-14 y seguramente haré algunas competencias más, las que vayan surgiendo".

Luego de reconocer que "Otros deportes que me gustan son fútbol, ajedrez, windsurf, tenis, motocross, rugby, básquetbol, paddle y surf", la entrevistada se refirió a sus dos hermanos, también deportistas, diciendo: "Ellos también hacen deportes. Salvador, el 'Colo', hace IQ Foil y triatlón y Cristóbal practica fútbol, ajedrez y ahora volvió al atletismo. Parte de lo que soy -y somos- es el trabajo en equipo que hago con mis hermanos, ayudándonos, aunque cuando hay competencias, ninguno quiere perder. 'Cris' comparte casi todo conmigo, es como mi mellizo, y destaco de él su rapidez mental, es además muy elocuente, nos hace reír mucho. Y del 'Colo' destaco que disfruta de los deportes masivos y de cualquier tipo de desafío deportivo. Siempre quiere hacer cincuenta cosas a la vez y, además, está siempre dispuesto a acompañarme con el celular en mano, para que todo quede registrado".

Finalmente, a la hora de los reconocimientos, Francisca Iudica Petraglia enumeró: "Agradezo a mi familia; a Jorge Basirico, por tenerme en cuenta siempre para las carreras como Elite; a mi actual entrenador Nicolás Tucci, quien -como él dice- nos separan océanos pero la pasión nos une; a Estefanía Martínez, a Julio Gómez y a todos mis amigos y compañeros del grupo de 'Los Flamencos'. También hay personas que fueron muy importantes para mi, con los cuales hoy no estoy entrenando pero me ayudaron a subir cada escalón. Ellos son Lautaro Tablada, Gerardo González, Patricia Ricci (aun voy a estar con su grupo, cuando se juntan, amo a ese team y fue quien me preparó físicamente). Ella le dijo a mi mamá 'A esta nena le gusta correr', y se ve que es así (risas). También agradezco mucho a Silvio 'Chicho' Puente, por ayudarme a descubrir mi pasión", completó Francisca Iudica Petraglia la charla con Democracia.