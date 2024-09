El juninense Oscar Lagos rumbo a los World Skate Games de Italia

Los World Skate Games Italia 2024 se celebrarán del 6 al 22 de septiembre, con una participación estimada de más de 12.000 personas entre atletas, entrenadores y delegaciones de 100 países de todo el mundo.

El evento reunirá a atletas de 12 deportes diferentes en un evento único. Los focos estarán puestos en el skate, el roller freestyle y el scooter, en los deportes de velocidad como el patinaje de velocidad, el skate-cross, el downhill y el slalom, y los de equipo como el hockey sobre patines, el hockey en línea y el roller derby y también el patinaje artístico.

Junín tendrá su representante en patinaje de velocidad y ese será Oscar Lagos, quien participará de la maratón que se realizará el 21 de septiembre, en la ciudad de Pescara.

“Participo en la categoría Máster D, que somos los mayores de 60 años”, explicó Lagos, en diálogo con TeleJunín.

Sobre sus inicios en la disciplina, relató que estos fueron en el Club Junín y de la mano de los “patines extensibles”. “Fue durante el furor del ‘78 y el hockey sobre patines y de todo lo que venía de la camada dorada del patín carrera”, recordó.

Lagos se define como uno de los “pioneros en la disciplina”. “Practiqué en el Club Junín, en el Club Sarmiento y después hice Patín Carrera en el Club Newbery junto al grupo Alas”, indicó.

Según detalló Lagos, dentro de la competencia de patín de velocidad, está la categoría de “pista y maratones”. “Lo que hacemos nosotros es maratón, el cual se divide en 5, 12, 21 y 42 kilómetros. En este caso, nosotros corremos 42 kilómetros”, explicó.

Volver a patinar

Oscar Lagos volvió a subirse a los patines después de 40 años. “Regresé en el 2021 y me subí a unos patines de carrera. Antes corría con los tradicionales, con unas Krypton rojas de ruta; e iba a Mar del Plata, Pilar o Merlo”, recordó.

“Cuando me los puse fue como aprender a patinar de nuevo. Son dos estilos totalmente diferentes. Con los rollers yo hacía la técnica de los patines tradicionales y me di cuenta que se patina totalmente distinto. Así que tuve que aprender de cero. Fui progresando y me compré los profesionales. Fue todo un proceso que me llevó casi tres años llevar a un mejor nivel y a un perfeccionamiento de la técnica”, explicó.

El entrenamiento de Lagos incluye clases de funcional en el gimnasio “durante dos días” y el resto “hago técnica; musculación, equilibrio”, relató.

“Para patinar tenés que tener mucha fuerza de tobillo para mantener los patines de carrera. Y después aumentar tu capacidad aeróbica. Además, personalmente le sumo los controles médicos y una buena nutrición. Entonces voy complementando todo. Trabajo con el nutricionista, con el preparador físico y con los entrenamientos en pista.

Generalmente hago de tres a cuatro veces por semana trabajo de pista”, detalló.

Rumbo a Italia

Desde el viernes pasado hasta el 22 de septiembre, se disputará la tercera edición de los World Skate Games (Juegos Mundiales de Patinaje), evento multideportivo que reúne a todas las disciplinas de patinaje sobre ruedas. “Ya el 17 estamos viajando a Italia. Llegaremos a Roma y de ahí nos vamos a Pescara”, señaló Lagos.

Pero el tour deportivo no finaliza allí. “El 28 de septiembre nos vamos a Alemania para competir en la Maratón de Berlín; y después el 13 de octubre iremos a Olavarría para estar presentes en una de las últimas carreras que se hacen en Argentina, por este año”, concluyó.