El nuevejuliense Mariano Navone, quien entrenó en nuestra ciudad, tuvo un buen debut en Francia

Los argentinos María Lourdes Carlé, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo accedieron a la segunda ronda de los cuadros individuales del tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuyos partidos se disputan en el emblemático Roland Garros. Por el contrario, quedó eliminada la rosarina Nadia Podoroska.

El nuevejuliense Mariano Navone (36°) sacó adelante con relativa comodidad, por 6-2 y 6-2, su compromiso ante el portugués Nuno Borges (42°), quien venía de ser campeón en Bastad sobre polvo de ladrillo tras vencer en la final a Rafael Nadal.

El de 9 de Julio, quien durante muchos años entrenó en Junín a las órdenes del profesor Leandro Verón, ahora tendrá un partido muy complicado contra el italiano Lorenzo Musetti (17°), quien un día después de ser finalista del ATP de Umag derrotó al francés Gael Monfils (30°) por 6-1 y 6-4.

Por otra parte, la Argentina se impuso 2 a 0 en el duelo con Brasil. Porque Etcheverry, ubicado 35° en el escalafón del ATP, doblegó a Thiago Seyboth (72°) por 7-6 (6) y 6-2. En tanto, Sebastián Báez (18°) hizo lo propio ante Thiago Monteiro (79°) por 6-4 y 6-3.

El platense tendrá enfrente ahora al ruso Roman Safiullin (69°), quien dio la nota con su victoria frente al chileno Alejandro Tabilo (6-4 y 6-4).

Báez, el mejor tenista argentino del ránking, tendrá una buena chance de seguir avanzando porque cruzará contra el libanés Benjamín Hassan (170°), vencedor del estadounidense Christopher Eubanks por 6-4 y 6-2.

El otro argentino del cuadro masculino, Francisco Cerúndolo (37°), que venía de ser campeón el sábado del ATP Umag, se hizo fuerte ante el chileno Santiago Barrios Vera (163°), al que superó 6-2 y 6-1.

En la próxima instancia tendrá todo el público en contra frente al francés Ugo Humbert (15°), que arrancó con victoria (6-3 y 6-2) sobre el húngaro Fabián Marozsan (49°).

En la rama femenina, Carlé, 89° del ránking WTA, logró una aplastante victoria por 6-0 y 6-0 ante la alemana Maria Tatjana (59°).

Mientras que Nadia Podoroska (85°) planteó dura lucha, pero quedó eliminada a manos de la francesa Diane Parry (52°), con un 7-6 (6) y 7-5.

Hay que recordar que 64 tenistas arrancaron el cuadro del torneo sobre polvo de ladrillo, por lo que los que siguen en carrera están en 16avos de final.Rafael Nadal, leyenda del tenis de 38 años que ganó catorce ediciones de Roland Garros, consiguió un trabajoso triunfo sobre el húngaro Marton Fucsovics por 6-1, 4-6 y 6-4.



El próximo rival de "Rafa" será nada menos que Novak Djokovic (2°), quien pasó por arriba a Matthew Ebden y ahora chocará con el español en los Juegos Olímpicos de París en un nuevo enfrentamiento entre ambos.

También ayer ganaron el noruego Casper Ruud (7-5 y 6-1 a Taro Daniel), Stefanos Tsitsipas (7-6, 1-6 y 6-1 a Zizou Bergs), y Tommy Paul (6-3 y 6-4 a Luciano Darderi).

Julián Gutiérrez avanzó a la final en rifle de aire

El tirador argentino Julián Gutiérrez se metió en la final de rifle de aire 10 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras compartir la primera posición con el chino Sheng Lihao, con 631,7 puntos cada uno.

En la mañana de hoy irá en busca de la primera medalla para la delegación argentina en estos Juegos Olímpicos.

Luego de meterse en la final, Gutiérrez analizó: "Es mi récord personal en un Juego Olímpico. Sabía que tenía las condiciones por cómo venía entrenando, pero no deja de ser competencia y es distinto a una práctica".

Fernanda Russo terminó trigésima

La tiradora argentina Fernanda Russo finalizó en la trigésima posición en la prueba de 10 metros rifle de aire.

La cordobesa de 24 años, que participó de su tercer juego olímpico con solo 24 años, sumó 625,4 puntos, pero no le alcanzó para meterse en la final.

El top tres lo conformaron la surcoreana Ban Hyojin, ganadora con 634,5 puntos; la noruega Jeanette Hegg Duestad, con 633,2 unidades; y la suiza Audrey Gogniat, con 632,6 puntos.

Tras su participación, Russo dijo: "Hace tres años, cuando fue Tokio, no podía pensar que mi vida podía seguir, y hoy vuelvo a mi casa y tengo una facultad donde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando; la vida no se termina en la línea de tiro. Yo terminé de tirar y me sentía viva. Busquen eso, busquen vivir".