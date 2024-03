Juan Zinani y la experiencia de cruzar Los Andes, mientras prepara nuevos objetivos

Juan Pablo Zinani dialogó con TeleJunín luego de participar de “El Paso Austral”, una competencia de Ultra Trail que se desarrolló el pasado sábado 2 de marzo, entre Argentina y Chile.

El atleta juninense se refirió a la experiencia de cruzar Los Andes, mientras prepara nuevos objetivos en este 2024.

“Se cruza Los Andes mediante un paso fronterizo, histórico y a pie, que se usó hace muchísimos años por los jesuitas, que sale desde Pampa Linda, una hostería cerca de Bariloche”, manifestó.

“Salimos desde ese lugar a las 5 de la mañana del sábado, cruzamos por ese paso bordeando el Cerro Tronador y pasando por la Selva Valdiviana chilena. Fue muy loco porque, en el medio del trayecto, la gendarmería chilena te hace el visado en la montaña”, expresó.

Además, el deportista local contó detalles de la prueba y cómo fue su desempeño en la competencia.

“Particularmente, esta carrera no tenía una altitud máxima muy elevada porque, al pasar por un costado del Cerro Tronador, estábamos a una altura máxima en la que no pasábamos los 1900/2000 metros. El nivel acumulado era medio, pero fue una prueba bastante técnica por los terrenos, bosques y senderos, lo que cual le daba su grado de dificultad”, indicó.

“Fueron 70 km y tardé 8 ochos y 40 minutos, es una de las distancias que más me gusta hacer. Largamos de noche, fueron dos horas y media hasta que amaneció, y terminé pasando el mediodía. Al ser lugares a los que no fui nunca, saqué un ritmo estimado y esperaba hacerlo en diez horas, pero después hay muchos factores para tener en cuenta”, aseguró.

“Quedé en el quinto puesto de la general. No me lo esperaba porque había atletas de buen nivel internacional y competidores sudamericanos, auspiciados por la propia marca deportiva (The North Face)”, sostuvo.

Por otra parte, Zinani, además de considerar “positiva” la reciente competencia, mencionó cuáles son los próximos objetivos y confirmó su presencia en el Ultra Trail de Mont-Blanc.

“Esta carrera fue preparatoria para una que corro el mes que viene, que es larga y uno de mis objetivos principales del año. La idea fue ir a mantener un buen ritmo y no arriesgar mucho. Me quedé súper conforme por cómo se dio, fue todo muy positivo”, destacó.

“La próxima es Patagonia Run, el 5 de abril, en San Martín de Los Andes. Es la más famosa en Latinoamérica, en montaña. Son 100 millas (160 km) y tenes 36 horas para hacerla.

Es un recorrido por Argentina que incluye tres cimas de cerros”, detalló.

“Es una carrera independiente, pero entra dentro del ranking internacional ITRA y del circuito Mont Blanc, que tiene su sede final en Francia y este año también voy a participar.

Tuve los puntos necesarios y logré pasar el sorteo para correr la distancia principal de 171 km, que es la prueba más larga e importante de todas. Tiene lugar en Los Alpes y se atraviesan tres países: Francia, Italia y Suiza”, afirmó.

Por último, el juninense habló sobre la disciplina y explicó de qué manera lleva a cabo su entrenamiento para esta clase de carreras.

“Uno recomienda a los que recién inician, más allá de la competencia y de querer hacerlo lo más rápido posible, no perder el foco en que uno está conectando con la naturaleza, que es lo que tiene de distinto a otras. No todos los días tenes la posibilidad de hacer este deporte, de conectar con la naturaleza. Y no perder de vista los lugares maravillosos por los que transitamos”, comentó.

“Lo que varía en las carreras de montaña es la distancia; el terreno, que es la dificultad técnica; la altitud en la que nosotros corremos y, después, la altitud acumulada, que es lo que vas subiendo mediante el recorrido”, expuso.

“Mi base de entrenamiento la hago en Junín, con un grupo de amigos y corredores que preparan desafíos similares, y viajamos los fines de semana a Tandil. Tenemos una logística armada para viajar los días que podemos”, concluyó.