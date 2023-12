Laura Balestrasse, subcampeona en Mar del Plata

La culturista Laura Balestrasse fue subcampeona en Mar del Plata, el domingo pasado, en el Campeonato Argentino de Fisicoculturismo que se desarrolló en el Centro Asturiano, con la organización de la multicampeona argentina Teresa Lorca.

Además, el certamen contó con competencias de la NABBA (Asociación Nacional de Culturistas Aficionados), de alcance nacional, y la WFF (World Fitness Federation), de alcance internacional.

La representante local, que entrena con Esteban Cosso en el gimnasio Vieja Guardia, habló en TeleJunín sobre su presente en la disciplina.

“Fue una barrera que quise romper. Soy una mujer grande, dije 'por qué no lo puedo hacer' y lo experimenté cuando se hizo en Junín. El domingo pasado fui a Mar del Plata y competí con una chica que fue nueve veces campeona metropolitana y hace 23 años que hace culturismo”, manifestó.

“Quedé subcampeona y fue una ‘guerra’ importante con alguien muy experimentada, con una humildad terrible. Nos saludamos, me dio consejos y hubo camaradería. Fue una experiencia que no me animaba a realizar y me gustó y quiero más”, indicó.

Balestrasse dio detalles de la actividad y se refirió a sus comienzos en el deporte. “Es culturismo femenino: exhibir mi cuerpo y mis músculos para que sean más definidos, pero se divide en muchas formas. Está la parte de bikinis, del wellness, hay varias ramas”, explicó.

“Mi entrenador me entrenó en secreto porque tengo disciplina, me cuidó y me vio potencial. Me convenció y fue una barrera que quise romper. Competí en Junín por primera vez en el Beto Mesa, el 11 de noviembre, y después me invitaron a Mar del Plata”, expresó.

La fisicoculturista, que se presenta en la categoría de puños cerrados y descalzo, afirmó que predominan los varones en el ambiente y contó cómo es su alimentación diaria.

“Son más hombres, pero vi varias mujeres, muchas ya tienen trayectoria. Estaría bueno que las que empezaron se animen a participar. Uno siempre arranca con desventaja, pero está bueno pasar por eso. El gimnasio es mi segundo hogar”, aseguró.

“Como un maple de huevo cada dos días, consumo más las claras. A mí me cuesta más quizás que a otras personas porque soy natural, consumo todo natural. Hay mucha gente que consume determinadas sustancias que te ayudan y hacen todo más rápido”, analizó.

“Ahora es un receso para los demás competidores porque mi entrenador me va a exigir y tengo cosas que corregir. Yo no voy a tener mucho descanso. El año que viene se va a organizar un campeonato en Pilar y también en Junín, arrancan en marzo y vamos a ir a las que podamos”, concluyó.