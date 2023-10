Reconocimiento a los medallistas de los Juegos Bonaerenses 2023

El intendente, Pablo Petrecca, y funcionarios del área de Deportes recibieron en el Salón de la Llama Olímpica del complejo municipal “San Martín” a los deportistas que obtuvieron medallas en la última edición de los Juegos Bonaerenses, cuyas finales se disputaron en Mar del Plata.

Luego de felicitar a cada uno de los deportistas y una vez culminada la entrega de distinciones, Petrecca manifestó: “Siempre me genera un gran placer y una alegría recibir a todos los deportistas que nos representaron de la mejor manera en Mar del Plata, tanto los que obtuvieron medallas y los que dieron todo para competir. Nos gusta reconocer a todos los juninenses que viajaron en la delegación integrada por tantos jóvenes, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que participaron de disciplinas deportivas y culturales que fueron muy lindas”.

“Es una instancia muy importante en la que todas las delegaciones quieren estar, todos hacen un enorme esfuerzo durante el año y para el que compite representa una experiencia muy buena ya que se mide con los mejores de otras localidades”, aseguró.

“Desde el primer día de gestión buscamos fomentar y potenciar el deporte, como también la cultura. Pudimos lograr un muy buen medallero como ciudad, pero lo más importante es que todos ellos representan los valores que queremos fomentar permanentemente en la comunidad como el esfuerzo, el mérito y la disciplina”, afirmó.

Por último, el intendente de Junín destacó la labor del equipo de profesores y profesionales que acompañaron a la delegación.

“Fue un gran trabajo de todo el equipo encabezados por Juan Manuel Berestein, que estuvo cerca de cada detalle y también a todas las familias por el acompañamiento que es fundamental”, indicó.

En tanto, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio, señaló que: “Los Juegos Bonaerenses tienen la posibilidad de incluir a un montón de disciplinas deportivas y artísticas que por ahí no son de las más masivas y eso es muy bueno. Quiero destacar el gran trabajo de todo el equipo de profesores por el esfuerzo que realizaron a lo largo del año, tanto en las etapas locales como regionales y en las finales donde todos dieron lo mejor de sí”.

“Quisimos reconocer a los medallistas y a través de ellos a todos los integrantes de la delegación. Esto también es gracias a todo el esfuerzo que realizan los directivos de cada uno de los clubes e instituciones, junto con los cuerpos técnicos de cada una de las disciplinas y profesores que acompañan las trayectorias”, concluyó.

Román Durañy fue uno de los jóvenes deportistas reconocidos, medallista de bronce en la disciplina tejo intergeneracional, y expresó: “Fue una experiencia realmente muy divertida, me puso muy contento encontrarme con muchos amigos que hacía tiempo no veía y nos divertimos mucho. Me gustó mucho poder competir allá y la pasé muy bien.

Competí con Sergio Gardu, un amigo y muy compañero en esta hermosa disciplina y le estoy muy agradecido por ayudarme en muchas rondas, como también con el Municipio por este reconocimiento que nos hicieron”.

Liliana Ledo, medalla de plata en lotería, fue otra de las integrantes de la delegación que fue distinguida y expuso: “Fue algo realmente fantástico lo que vivimos en Mar del Plata, estuvo muy bueno todo, el trabajo de los profesores, la coordinación que hubo y el intercambio que tuvimos. Competimos en la disciplina de lotería y pude salir segunda entre 100.000 personas que también compitieron, así que estoy muy agradecida y contenta por este logro”.