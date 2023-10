Mañana se disputará la tercera fecha del torneo "Clausura" de la Liga de handball

Mañana domingo se disputará en dos sedes la tercera fecha del certamen "Clausura" 2023 organizada por la Asociación Juninense de Balonmano.

Será una fecha doble, ya que los equipos del Norte jugarán en la vecina ciudad de Salto Argentino y los elencos incluídos en la zona Sur lo harán en la localidad de General Pinto.

Los conjuntos participantes buscarán definir quiénes clasifican para los cruces del "Súper Cuatro", que se disputará el domingo 19 de noviembre, instancia en la cual los mejores clasificados del Sur se enfrentarán a los dos clasificados de la zona Norte, en primera división tanto masculina como femenina.

Programación en ambas sedes

La programación prevista en en ambos grupos, será la siguiente:

Primera división masculina, zona Norte: El Fortín de Colón vs. Centro de Educación Física Nº 84 de Arrecifes; Handball Salto vs. El Fortín (Colón); y C.E.F. Nº 84 de Arrecifes vs. Handball Salto.

Zona Sur: Handball General Pinto vs. Center Club de 25 de Mayo; Rivadavia (Junín) vs. Handball General Pinto; y Center Club vs. Rivadavia de Junín.

Primera división femenina, zona Norte: Handball Salto vs. Chacabuco Mayores; C.E.F. Nº 84 de Arrecifes vs. Chacabuco Mayores; y Handball Salto ante Centro de Educación Física Nº 84 de Arrecifes.

Zona Sur femenina, primera división: Handball General Pinto vs. Chacabuco Juveniles; Center Club de Arrecifes ante Chacabuco Juveniles; y Handball General Pinto frente a Center Club. Libre quedará el conjunto de Rivadavia de Junín.