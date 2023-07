Strong By Zumba - Lula Alegre: Una disciplina que crece en Junín

Strong By Zumba es una de las disciplinas que tuvo un notable crecimiento en el último tiempo desde su llegada a Junín, en 2017, a cargo de la instructora Lula Alegre, quién fue una de las pioneras de esta actividad.

El entrenamiento de alta intensidad que combina todos los ejercicios como, por ejemplo, sentadillas, estocadas y planchas con las artes marciales. La encargada de uno de los espacios de Strong habló con Democracia y se refirió a la consolidación de la disciplina en la Ciudad.

-¿Cómo fue la experiencia por Fox Sports?

-Me llamaron de Fox porque querían hacer un segmento de Strong que es la disciplina que estoy dando en Junín. Hace dos meses, mandé un CV a través de un amigo y me vieron por las redes sociales. Obviamente dije que sí.

Me pareció linda la idea de poder estar en esa ‘monstruosidad’, fue una experiencia hermosa y que la súper disfruté. El programa va todos los días, tiene un bloque de nutrición y uno de entrenamiento, con el objetivo de incentivar a la gente a que se mueva por su bienestar y su salud.

-¿De qué se trata la actividad?

-La disciplina que doy es un entrenamiento de alta intensidad que combina todos los ejercicios como, por ejemplo, sentadillas, estocadas y planchas con las artes marciales. La música es nuestra principal motivación, lo que hace que no contemos las repeticiones. Además, trabajamos con nuestro propio peso corporal y no necesitamos elementos.

Se trabaja el cuerpo de una manera increíble, más allá de lo físico. Mucha gente va por el tema de su salud mental, es un espacio para uno y para desconectarse. La idea es cambiar el ‘chip’ y liberar endorfinas para estar de buen humor, con energías y sentirse mejor.

-¿Cuáles son los horarios del gimnasio?

-Tenemos una variedad de horarios para que la gente se pueda adaptar. Hay que entrenar todo el año, no solo en septiembre u octubre cuando arranca la primavera y el calorcito. Tratamos de que la gente se mueva y entrene durante todo el año sin excusas. Siempre, en mis clases, busco dar ese mensaje de bienestar y que es muy importante el movimiento para la salud.

-¿Cuántas personas concurren al gimnasio?

-Tengo alrededor de 150 alumnas que se dividen en los diferentes horarios. Hay clases de 15, 30 o 50 personas, es variado. Las clases te cambian el día y poder acompañar a la gente es gratificante y me llena de orgullo.

-¿Cómo fue el paso a paso del nuevo espacio?

-Yo me recibí de profesora de educación física, trabajé en escuelas y en gimnasios, pero siempre me gustó más el fitness y el entrenamiento. Soy instructora de varias disciplinas, fui estudiando e investigando porque soy muy curiosa.

Hace seis años, hice el instructorado de Strong Nations que significa “Nación fuerte” y empecé a trabajar en diversos gimnasios de Junín. De a poco, comencé a ver que la gente se enganchaba y me seguía. Alquilé un lugar hasta que me agarró la pandemia y, en ese momento, di clases online desde mi casa.

Tuve más de 100 alumnos no solo de Junín y Argentina sino de diferentes países, eso me abrió las puertas a nivel mundial. Después de eso, realicé mi proyecto y mi sueño con miedos, barreras e incertidumbre y, hace dos años, se me presentó el lugar en la Ciudad. Salí a caminar por el ferrocarril y alquilamos el lugar que vi, hablé con el dueño y empezamos a darle forma.

Lo estrené, lo ploteamos con espejos y lo inauguramos. La gente siguió respondiendo de la misma manera, incluso más porque se acercó gente de otros lugares a conocer la actividad.

-¿Hace cuánto se inauguró?

-Hace dos años, en julio cumplimos dos años.



-¿Cuáles son los eventos que se vienen?

-Siempre suelo participar en Máster que son clases más masivas y viajo a Buenos Aires u otros lugares. Ahora, el 19 de agosto, me voy a Chile, donde hay un evento importante con instructores y un Máster Trainer que va directo de Hong Kong. Después, tengo el mercado fitness, el 9 de septiembre, en Costa Salguero.



-¿La disciplina te abrió puertas internacionales?

-Si, tal cual. La empresa (Strong Nation) me postea mucho y la cantidad de alumnos que tengo no se ve en todos lados. Se trabaja con las redes sociales, con el posteo y reposteo, y que todos vean que se puede trabajar con gran cantidad de alumnos, es un proceso y paso a paso.

Trabajo, me capacito todos los meses, estudio, planifico y soy muy organizada en eso porque siempre quiero más y nunca me quedo en la zona de confort. La idea es ir por más y llevarles a mis alumnos lo mejor.

-¿Hay algún objetivo personal?

-Sí, justamente se me pinchó uno de los sueños que era viajar a Miami (Estados Unidos) por el tema de la VISA. Me esperaban allá, desde la empresa, para estar con la líder del programa. Ahora, el proyecto o el sueño, a corto o largo plazo, es poder sacar la visa y viajar.

Postales

1. Un grupo de alumnas de Strong By Zumba - Lula Alegre.

2. La instructora estuvo en un segmento de Fox Sports junto a Julieta Puente, días atrás.

3. Alrededor de 150 personas concurren a la actividad.