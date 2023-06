Salvador Iudica Petraglia destacó que "Nunca me voy a olvidar de esta Peña"

Esta noche a partir de las 21, se realizará en el salón de fiestas "Paradis" una nueva "Peña del Colo", en apoyo a la campaña deportiva del novel y destacado timonel juninense Salvador Iudica Petraglia, quien viene de competir con éxito en Perú y en otros torneos.

En el recinto de calle Juan Bautista Alberdi 2156 (pasando la Clínica "La Pequeña Familia") habrá de servirse un menú que constará de tabla de fiambre, chorizos, asado, ensaladas y postre.

Además, va a actuar en vivo el grupo musical local "Carpediem" y habrá otros atractivos, según anunciaron los organizadores, pudiéndose reservar las tarjetas hasta hoy al mediodía, llamando a los teléfonos celulares (236) 4677530 y/o 4572982.

Entrevistado por Democracia, el juvenil timonel dijo: "La organización de este evento es algo que me voy a acordar por el resto de mis vidas, porque la encaré practicamente solo. Me encontré con la gente en sus sindicatos, en sus empresas o bien coincidíamos en tomar un café en el centro de Junín. Tuve charlas hermosas con ellos y en muchos de los encuentros hablábamos de mi proyecto de la vela, pero también la otra persona me contaba sobre su proyecto sobre Junín".

"Apunto a mirar hacia adelante"

Quien hoy será anfitrión en "Paradis", destacó luego: "Me junté con casi todos los precadidatos a intendente y salí aprendiendo un montón, porque me hablaron de igual a igual. Nunca sentí que porque fuera un nene o porque no votara aún, no me dieran importancia. Todo lo contrario, me hablaron del futuro y eso es a lo que yo apunto, a mirar hacia adelante, a aprender a construir valores y herramientas personales que me permitan ser mejor persona", expresó.

Finalmente, el "Colo" señaló: "Me siento muy respaldado por Junín, me lo hace saber la gente a los lugares que voy y agradezco a todos, a quienes espero este sábado (hoy) a las este diario y a su director por el espacio que siempre me dan y quiero invitarlo por su propio medio a que venga a 'La Peña del Colo', desde las 21", completó Salvador Iudica Petraglia la charla con Democracia.