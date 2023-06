Lucas Castarataro: “El balance de este primer año al frente de la institución es bueno”

El tejo es uno de los deportes tradicionales en la Argentina, y cada pueblo o ciudad cuenta con al menos un club que ofrezca la práctica de la disciplina. En Lincoln, desde el año pasado, volvió a tomar impulso la actividad a través del Club Álvarez Moreno.

El deporte se lleva a cabo en el Parque Municipal General San Martín, donde la institución cuenta con canchas para el desarrollo del juego y algunas parrillas para organizar el tercer tiempo entre los jugadores.

Lucas Castarataro, tesorero y organizador de los campeonatos de tejo del club, habló con Democracia sobre el impulso del deporte en los últimos meses. “Hace un año veía un club caído, donde no había mucha participación. La pandemia fue un agravante de esta situación. Entonces decidí abrir una página en Facebook y a partir de ahí resurgió el deporte”, afirmó.

“Gracias a la página de Facebook tuvo mucha repercusión el tejo, ya que empezó a participar gente nueva, que anda por todo el país disputando torneos”, contó.

Castarataro realizó un balance de la gestión en este primer año al frente de Álvarez Moreno y manifestó las obras que llevaron a cabo en la institución. “El balance de este primer año es bueno, porque no teníamos nada y con el paso del tiempo fuimos comprando los materiales para el desarrollo del juego y algunas parrillas”, indicó.

“En los últimos meses decidimos mejorar las instalaciones con luminaria nueva y bancos para sentarse. Además, estamos por asfaltar las canchas”, narró.

El tesorero del club de Lincoln se refirió a las diferentes acciones que llevaron adelante para recaudar fondos y habló sobre el deseo que tiene a futuro para que la actividad no se paralice.

“Para recaudar fondos pagamos una cuota social, realizamos rifas y tenemos el apoyo de personas que no juegan al tejo, pero que aportan para el crecimiento del deporte”, expresó. “La idea es que las canchas estén techadas, porque en invierno el deporte se paraliza un poco, entonces lo que lográs con esto es que la actividad continúe”, declaró.

Castarataro comentó los torneos que organiza en las instalaciones del Parque Municipal y contó el apoyo que le brinda la gente luego de cada campeonato.

“En los torneos que organizamos se acercan jugadores de General Villegas, Florentino Ameghino, Vedia y Chacabuco, entre otras ciudades. Se formó una familia hermosa”, explicó.

“El año pasado participaban cerca de 20 jugadores, y, en la actualidad, se acercan alrededor de 60 participantes. Aumentó en gran medida la participación”, indicó. “Cada vez que finaliza algún torneo, la gente me manda mensajes positivos y es algo hermoso. Eso me motiva y me da fuerzas para seguir con este proyecto”, expresó.

Por último, Castarataro comentó cómo se encuentra la parte institucional del club y manifestó la importancia del tejo en su vida. “En lo que respecta a la parte institucional nos encontramos bien, en estos momentos estamos trabajando en la personaría jurídica del club, porque hay algunas cosas que aún no podemos hacer”, afirmó.

“El tejo para mi es todo, practique muchos deportes, pero esta actividad me atrajo de una manera única. Hoy estoy metido a full y quiero que el Club Álvarez Moreno sea conocido en todo el país”, concluyó.