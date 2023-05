Jugaron en el Club Sarmiento por la "Copa Gobierno de Junín"

Disputaron la segunda jornada de la Liga Regional "Copa Gobierno de Junín", organizada por los clubes Sarmiento y Junín, bajo la modalidad sistema de Grand Prix, ya que en cada fecha, los equipos suman puntos para la tabla general, que tendrá un campeón del "Apertura" y un ganador del próximo "Clausura".

El elenco del Club Deportivo Baigorrita se quedó con la primera posición, al vencer en la final a Alsina de Los Toldos, por dos sets a uno, siendo los resultados de la jornada los siguientes:

Sarmiento Moncho 2 vs. Dudignac 0; Deportivo Baigorrita 2 vs. Sarmiento Moncho 0; y Deportivo Baigorrita 2 vs. Dudignac 0; Alsina 2 vs. Club Junín 1; Sarmiento Aldana 0 vs. Club Junín 2; y Alsina 2 vs. Sarmiento Aldana 0.

Por el quinto y sexto puesto, Sarmiento Aldana 2 doblegó 2 a 0 a Dudignac; por el tercer y cuarto lugar, Club Junín superó 2 a 1 a Sarmiento Moncho y en la final, Deportivo Baigorrita dio cuenta de Alsina por 2 a 1, en choque de equipos del Distrito de General Viamonte.

Las posiciones hasta el momento y próxima fecha

La tabla actualizada marca que lidera Deportivo Baigorrita, con 11 unidades; segundo está Sarmiento Moncho, con 9; 3º) Alsina de Los Toldos y Club Junín, 7; 5º) Sarmiento Aldana, 5; y sexto Dudignac, con dos puntos.

La próxima jornada, la tercera, se disputará el domingo 21 de mayo venidero en el gimnasio del Club Junín.