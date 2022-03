Los Miuras recibe a Atlético 9 de Julio por la tercera jornada de Uroba

El plantel superior de rugby de Los Miuras enfrentará hoy como local a Atlético 9 de Julio, por la tercera fecha del campeonato de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (Uroba).

El equipo local se mantiene invicto en el certamen, luego de haber superado en su debut a Yagua Pita de Rojas y a Huracán de Carlos Casares, en la segunda jornada.

El encuentro comenzará a las 15.30 y será la segunda presentación Los Miuras en condición de local, en lo que va del campeonato.

Así, el conjunto juninense buscará un nuevo triunfo que le permita mantenerse en los puestos de arriba del grupo.

Fixture del campeonato

Fecha 3:

Huracán vs Yagua Pita

Los Miuras vs Atl. 9 de Julio

Racing Chivilcoy vs Kamikazes

Fecha 4:

Yagua Pita vs Kamikazes Colón

Atl. 9 de Julio vs Huracán (CC)

Los Miuras vs Racing Chivilcoy

Fecha 5:

Yagua Pita vs Atl. 9 de Julio

Kamikazes Colón vs Los Miuras

Huracán (CC) vs Racing