Se realizó con éxito una nueva edición de la Carrera de la Mujer

Una nueva edición de la Carrera de la Mujer se desarrolló ayer por la tarde en el Parque Borchex, contó con la participación de 400 mujeres. El evento estuvo organizado por la Agrupación Atlética Los Flamencos y la Dirección de Deportes del Municipio, con el apoyo de diferentes empresas locales.

La ganadora de la competencia, de 3 kilómetros, fue la juninense Andrea Silva con un tiempo de 11:11. Daiana Toval, también de Junín, llegó en segundo lugar con un registro de 11:33 y Paola Morente, también oriunda de la ciudad, ocupó la tercera ubicación del podio con un tiempo 11:57.

La largada y llegada de la carrera fueron en la Pista de Atletismo Juan Andrés Pastorino y el recorrido tuvo lugar en la pista de la salud. Además, se acercaron muchas mujeres de varios pueblos cercarnos a la ciudad para competir y disfrutar del día.

Con esta propuesta deportiva, se cerró una serie de actividades que se desarrollaron durante marzo por el “Mes de la Mujer”.

Entre las primeras diez competidoras, se destacó la presencia de Francisca Iudica con tan solo 10 años que participó de los 3 kilómetros. La corredora llegó en el sexto lugar con un tiempo de 12:52.

Julio Gómez, titular de la Agrupación Los Flamencos, manifestó que las sensaciones fueron "muy positivas" y destacó la importancia del evento, que se vienen realizando desde hace casi 20 años consecutivos.

En diálogo con Democracia, Gómez rescató la evolución que tuvo la competencia con el paso de los años. “Siempre manejamos la misma cantidad de gente para todas las carreras porque tenemos cupos limitados. Las inscripciones, ahora, se cierran antes. Para nosotros, 400 mujeres es un buen número. En las carreras mixtas se maneja ese número y acá son solo chicas”, sostuvo.

Con respecto a lo que viene en el calendario de este deporte, el referente de la Agrupación adelantó que el 5 de junio se realizarán los 21 kilómetros “Copa Ciudad de Junín” y, esta semana, se largarán las inscripciones al público.

Por otra parte, la ganadora de esta edición Andrea Silva dijo que hacía mucho tiempo no corría y que le vino muy bien está competencia para volver a tomar ritmo. La joven de 26 años fue mamá hace poco y estuvo alejada de las pistas durante un tiempo.

La atleta que pertenece a la escuela Galas de Gerardo González, hizo un tiempo de 11:11.

“Con el viento se me complicó un poco sobre el final y en el último kilómetro ya no daba más pero empecé a levantar ritmo para no quedarme. Me sentí bien y lo tomé como un entrenamiento”, concluyó.