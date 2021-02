El juninense Juan Carlos Policastro compitió en la prueba "Black Rock Trail Series 2021"

El deportista juninense Juan Carlos Policastro estuvo presente en la competencia de 21 kilómetros denominada "Black Rock Trail Series 2021" en Villa Yacanto, en cercanías de Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba), prueba de la que tomaron parte 306 atletas de distintos puntos del país.

"Poli", como lo conocen sus familiares y amigos, terminó 141° en la clasificación general y en la categoría de 40 a 49 años en el puesto 35°, con un tiempo total de dos horas 50 minutos 37 segundos.

En la general de caballeros se impuso Fernando Mendieta, con una marca de una hora 44 minutos 49 segundos. Fue escoltado por Claudio Palacios, con 1 hora 47´24" y fue tercero Claudio Palacios, con una hora 47 minutos 24 segundos.

En la general de damas, triunfó Tania Díaz, con un crono de dos horas 8 minutos 28 segundos, seguida por Patricia Fernández, con dos horas 23 minutos 43 segundos y por María Vico, con dos horas 26 minutos 6 segundos.

Desafíos en la montaña

A su regreso de esta competencia y entrevistado por Democracia, Juan Carlos Policastro, de 46 años, manifestó inicialmente:

"Luego de varias lesiones en el fútbol de potrero, dejé mí pasión deportiva e hice un parate. La ´máquina´ necesitaba unos ajustes y más atención. Con 42 años, en marzo del 2017, entré al gym para fortalecer los músculos de todo el cuerpo, luego de tres meses volví a trotar y sentí que estaba mejor y el problema de rodilla que padecía había disminuido. En agosto, mirando por Internet, vi la publicación del Salomón Series 21 kilómetros en El Cañón del Atuel, Mendoza, y hasta allí fuimos con mi amigo Ezequiel, corredor de calle, para enfrentar mi primer desafío en la montaña de 21 kilómetros. Fueron los inicios de esta disciplina sobre la naturaleza cruda. Luego vinieron pruebas de 42, 50, 110, 83, 42, más 110 kilómetros. Conocí lugares maravillosos, como Córdoba, Villa La Angostura, Ushuaia, Mendoza, etc.".

Lugares soñados

Seguidamente, "Poli" señaló: "A pesar del cansancio que produce el participar en estas competencias, eso pasa a segundo plano, ya que los lugares que uno transita son soñados. En el 2019, en Villa Yacanto corriendo las 100 millas (160 kilómetros) mi rodilla dijo ´basta´ y me abandonó en los 110 kilómetros. A partir de allí, comencé de cero nuevamente y con más seriedad que garra. A mediados del 2020, el Dr. Omar Lencina (un capo) trató mi rodilla con un tratamiento, por el desgaste de mis cartílagos, lo cual fue evolucionando muy favorablemente. Luego de varios meses de entrenamiento supervisado por él, hoy todo eso está dando sus frutos. Mientras me preparo para el Patagonia Run (que se disputará el viernes 9 de abril), entrenamos en la montaña cordobesa. Hicimos resistencia, 11 horas de bicicleta subiendo y bajando el Cerro Champaquí de 2.790 metros sobre el nivel del mar, día de por medio. Participé de una carrera de 21 kilómetros en las mismas sierras, la carrera ´Black Rock Trail Series´ 2021 en Villa Yacanto. Tuve muy buenas sensaciones en las bajadas, para mi rodilla, lo cual significa mucho, ya que quedan tres semanas más de entrenamientos fuertes. Como acá en Junín no tenemos desniveles pronunciados, los trabajos generalmente son de fondos largos, intercalando con trabajos de fuerza, pasadas, fortalecimiento y elongación, sin descuidar el descanso y la alimentación, fundamentales para este tipo de competencias".

"No busco ganar ni estar entre los primeros"

Finalmente, Policastro reconoció que "una persona que vive en el llano no puede competir contra una que vive en la montaña, y viceversa". "Es por esto que yo no busco ganar ni estar entre los primeros. Las carreras de asfalto o urbanas no me atraen, es loco pensar que uno prefiere la nieve, las espinas en los pies, la deshidratación, un principio de hipotermia, arroyos de agua helada, temperatura de 15 grados bajo cero y muchas cosas más que he pasado a lo anterior. Más loco también es que no me considero un atleta, sino una persona sencilla, amante de la montaña y de la naturaleza", completó la charla con Democracia el deportista local Juan Carlos Policastro.