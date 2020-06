"Este ambiente me dio grandes amigos", expresó el bicampeón Angio Baruscotti

El piloto juninense Angio Baruscotti tiene 41 años y lleva al deporte motor en la sangre, ya que su padre, el legendario Jorge Luis Baruscotti, fue un reconocido corredor y preparador de nuestra ciudad, quien falleció el 24 de junio de 2014.

Al ser entrevistado por "Democracia", Angio -cuya mamá es Mabel Martino, tiene un hermano, Giuliano Baruscotti, y una hija, Martina Baruscotti, se refirió así a sus comienzos en la actividad "tuerca":

"Me inicie en el año 2014. Ya venía haciendo Enduro con amigos de Junín, pero se dio para un `Día del Padre´, ya que había hecho pintar el casco con los colores y los números que uso mi viejo, para que lo vea como regalo ese día, pero por desgracia no llegó a verlo. Entonces, me propuse que yo y ese casco merecíamos una bandera a cuadros. Fue allí que le dije a Gastón Zagrodny, quien estaba corriendo y entrenaba con nosotros, si no me llevaba a la ciudad de Salto, a una carrera. Así fue como me inicié en el Enduro de la Provincia de Buenos Aires, en septiembre del 2014 en Salto. Me anoté en principiantes y me pasaron a Master por los tiempos que hice, así que pude llegar al final de la prueba y terminé cuarto".

En relación a cómo fue escalando categorías, mejorando en el manejo, ganando experiencia, destacó el encuestado:

"En 2015 empecé el campeonato firme, con lo cual fue un muy lindo año, ya que la categoría `explotaba´ de gente con renombre como `Paco´ Gómez, corredor de Dakar y excelente piloto.Con él batallé todo el año, mano a mano. Entre carrera y carrera, tuve la suerte de correr con Daichi Honda japonés, directo del HCR de Dakar, entre otros pilotos de ese rally mundial. Fue una temporada muy linda y en la última fecha pude consagrarme campeón,superando por dos puntos a `Paco´ Gómez. En 2016, a las tres fechas de haberse iniciado el campeonato y haberlas ganado a las tres, tuve una lesión en un hombro, la que me dejó afuera toda la temporada. En 2017, ya con más experiencia, pude volver a competir y gané el campeonato del Enduro Baires. También por entonces me había propuesto ir a medirme contra los pilotos cordobeses, así que en el mes de octubre fuimos a Villa del Dique con mi hermano, a competir. Fue una excelente carrera de dos horas de duración, la cual me dejó exhausto, y nos trajimos un valioso sexto puesto, en mi categoría Máster y fuí 39º en la general, entre 120 participantes, un resultado satisfactorio porque no estaba acostumbrados a correr en ese piso".

Lesión y larga recuperación

Avanzando en la charla, Angio señaló que "En el 2018 solo participé en cuatro carreras, de las cuales gané tres y en la última prueba, cuando tenía todo para volver a ser campeón, el pinchazo de una rueda me dejo fuera de carrera y con las manos vacías.

En la temporada 2019 solo competí en dos carreras, ganando una y en la última, acá en Junín y en una especialidad un tanto distinta pero linda, terminé tercero.

Tras expresar luego que: "Nunca fui de tener pilotos preferidos, me gusta ver corredores con sangre y aguerridos, en karting mi hermano, a Nicolás Bulich, en el óvalo a Juan Ayerbe, Alejandro Santicchia, Gustavo Darder", Baruscotti reconoció su alegría, en cuanto a títulos logrados, "De ser bicampeón de la Provincia de Buenos Aires y haber logrado varios triunfos. De ellos, el primero fue el más especial, ya que como todo piloto, era lo que buscaba. Quería ganar una carrera y dedicársela a mi querido viejo. Y fue en la última fecha de la temporada 2015 en el circuito de Pergamino, donde además obtuve el primer campeonato, así que la alegría fue doble. Por el otro lado, un poco de mala suerte tuve aquí, corriendo en Junín. Soy de los que no se conforma con nada. pero la realidad es que el sábado, en la primera vuelta de los entrenamientos, calentando el cuerpo y la moto, esta se paró por fría, y cuando bajo el pie cayó sobre mi rodilla, generando una importante lesión (rotura de un ligamento). Me enojé mucho, porque fue una lesión tonta. Pese a haberme lastimado, reitero que corrí igual, pero no a mi estilo, ya que debía cuidar la pierna, para poder terminar, llegando en tercera posición".

Sobre esa dolencia, Angio dijo que: "Decidí que me iba a operar en marzo, después de un trabajo que tenía a hacer, pero luego se inició la pandemia y por ende, recién el 26 de mayo pudieron hacerlo. Lo realizó el doctor Mauro Ferraiuolo y por suerte salió todo bien. Ahora, estoy haciendo la recuperación en `APEX´, con Martín Di Prinzio y tengo para seis meses como mínimo, así que con un poco de suerte, a fin de año podré sentarme arriba de la moto nuevamente".

Poder volver a la vida normal

Posteriormente, el reporteado consideró que "La pandemia, a nivel mundial, afectó todo lo que ya conocemos y el deporte no fue la excepción. Pero calculo que en un mes más, acá en Junín nos van a habilitar el circuito del Motocuad Junín, para que los chicos puedan entrenar. Si bien no hay y no creo que haya campeonatos en disputa este año, al menos se podrá mantener el estado físico", expresando tras cartón que "Este ambiente me dio grandes amigos, de toda la Provincia, es los más lindo de todo y estoy refeliz por eso. Pero fundamentalmente, me unió mucho con mi hermano, ya que siempre estuvo en todas las carreras, ayudándome. La verdad que se extraña salir los sábados y viajar, mate por medio, hacia una carrera. Ojalá se termine la pandemia y podamos volver a nuestras vidas normales, que nuestro querido país se acomode, para que todos podamos disfrutar de lo que nos gusta"

Para finalizar, Angio Baruscotti agradeció "A todos los que ayudaron siempre, a mi familia que me banco esta locura que siempre tuve y no podía hacer de chico; a Gastón Zagrodny; a todos los sponsors que me dieron su apoyo: Myl Diseños, La Carpa, Vinilo, Mafferetti y muchos más, muchas gracias a todos", finalizó el bicampeón de Enduro Baires, el juninense Angio Baruscotti.