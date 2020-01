Diego Lapola ganó la Copa "Ciudad de Junín"

Diego Lapola, de Castelar, se impuso ayer en el Triatlón Copa "Ciudad de Junín" que se desarrolló en el Parque Natural Laguna de Gómez (PNLG) y que tuvo tramos de natación, ciclismo y pedestrismo. La competencia se realizó en el marco de un ambiente familiar, de permanente aliento por parte de los presentes y de mucha cordialidad entre los participantes.

Finalizado el triatlón, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio, dijo: "Vivimos una jornada hermosa en este evento que convoca a tantos deportistas y el día acompañó en todo momento. Desde el Gobierno de Junín acompañamos a ‘Los Flamencos’, como así también a todas las instituciones en la organización de este tipo de competencias”.

Añadió: “Quiero felicitarlos porque hacen un trabajo bárbaro, con Julio (Gómez) y Dalila (Martínez) a la cabeza, y estamos para acompañarlos en todo lo que necesiten para continuar fomentando la práctica de distintas disciplinas deportivas en la ciudad”.

Por último, Yópolo completó: “Hemos visto competidores de todas las edades y eso es muy bueno, porque esta es una propuesta inclusiva, más allá de la competencia lógica que hay. Siempre la familia acompaña en estos eventos y eso hace que se genere un ambiente muy lindo”.

Resultados positivos

Por su parte, Dalila Martínez, de la Asociación Atlética “Los Flamencos”, manifestó: “Estamos muy contentos no solamente por la convocatoria que hemos tenido, sino por el día hermoso que hizo. Si bien es una movida que requiere de mucha organización y coordinación para tener guardavidas en el agua, gente en el autódromo y en pedestrismo, los resultados son muy positivos”.

“El PNLG es algo divino y eso es muy bueno para la práctica deportiva, pero también para el turismo porque hay gente que ya viene desde el día anterior y se instala”, afirmó.

Habló el ganador

Luego de recibir las felicitaciones por parte de amigos y competidores, el ganador, Diego Lapola, de Castelar, expresó sus sensaciones: “Estas carreras son muy duras, así que estoy muy contento porque di todo para poder llegar. El año pasado también había finalizado en el primer puesto, así que se puede decir que me sienta bien esta competencia”.

Más allá de la clasificación, Lapola también destacó el ambiente de cordialidad que se genera: “Son muchos los que participan en todo esto, los que te alientan en todo momento y que quieren que te vaya bien. Todos los que participamos en el circuito de la FEBO (Federación Bonaerense de Triatlón) nos conocemos mucho y nos alentamos unos con otros, tal es así que un participante que no pudo terminar la carrera, me alentó y tiró un poco de agua y eso es algo magnífico”.

En cuanto a los competidores de Junín, cabe resaltar que Alejo Castellazzi logró el tercer puesto en las posiciones generales.



Padre e hijo

Uno de las tantas parejas que participaron del evento fueron Luis Gougy y su hijo Guillermo, de 9 de Julio. “La experiencia realmente es muy linda, hemos venido varias veces ya y como conocía lo lindo de todo esto, lo invité a Guille para que participe. Más allá de las competencias, también hemos venido varias veces y nos parece un lugar muy lindo para disfrutar”, dijo Luis, mientras que Guillermo sostuvo: “Estuvo buenísimo por ser la primera vez que participo y me encantó la experiencia, lo disfruté muchísimo y la pasé muy bien, que es lo más importante”.