Disputaron la tercera fecha del torneo “Nupoagro”

Se disputó íntegramente la tercera fecha del torneo de vóleibol “Nupoagro”, que se desarrolla en el Club Sarmiento de Junín, en los gimnasios de este deporte y el de básquetbol “Juan Robero Macario” del C.A.S.

La competencia, que organiza la entidad “verde” con la colaboración de la Dirección de Deportes Municipal, está dividida en dos torneos, el de damas mayores de 30 años (compiten ocho equipos) y el de caballeros libres, del que toman parte cuatro elencos.

Los resultados de la tercera fecha, fueron los siguientes:

Damas: Sarmiento 1 vs. Club Junín (Belén) 2; Club Junín (Tati) 2 vs. Las Morochas 0; Rivadavia de Junín 2 vs. Deportivo Baigorrita 0; y Las Vikingas 0 vs. Rivadavia de Junín (Michelinas) 2.

Varones: Banco Nación 2 - Mancos del Noroeste 1

Las fechas anteriores

Los resultados generales de la segunda ronda de cotejos, fueron los siguientes:

En caballeros: Sarmiento 0 vs. Banco Nación 2.

En damas:

Club Junín (Tati) 2 vs. Michelinas 0.

Club Junín (Belén) 1 vs Baigorrita 2.

Rivadavia de Junín 2 vs. Morochas 0.

Sarmiento 1 vs. Vikingas 2.

En la primera jornada de cotejos, así terminaron los juegos:

En Damas: Sarmiento 0 vs. Club Junín (Tati) 2; Club Junín (Belén) 2 vs. Rivadavia de Junín (Michelinas) 1; Las Morochas 0 vs. Deportivo Baigorrita 2; y Vikingas 0 vs. Rivadavia de Junín 2.

En caballeros: Mancos del Noroeste 2 vs. Los Desamparados de Junín 1.