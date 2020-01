El juninense Gustavo Freda sigue con su pasión e hizo cima en cerros de La Rioja y de San Juan

El destacado exboxeador profesional y actualmente atleta y cultor de los deportes extremos, Gustavo Freda, hizo cima en el “Cerro Negro”, a 4.500 metros de altura, junto a un grupo de amigos que lo acompañaron en la difícil empresa.

Junto al juninense Freda partieron inicialmente hacia Chilecito, La Rioja, Nicolás Pérez Giraudo, de Villa Carlos Paz, y los riojanos Pablo Garbozo y Daniel Soria, quienes tras un gran esfuerzo, llegaron a la cima del “Cerro Negro” riojano.

No conformes con ello, posteriormente redoblaron la apuesta y llegaron a la cumbre del “General Belgrano”, también conocido como “Nevado de Famatina”, macizo de 6.150 metros sobre el nivel del mar al que ascendieron los cuatro citados.

Luego del descanso, Pérez Giraudo y Freda viajaron rumbo a la Provincia de San Juan y allí subieron a la cima del “Cerro de la Majadita”, de una altura de 6.280 metros, en la alta montaña.

En diálogo con “Democracia”, Gustavo Freda dijo que vivió “algo maravilloso, con paisajes increíbles, glaciares gigantes y más, es de otro planeta. Me siento feliz, porque mis piernas y mis pulmones me permiten hacer lo que me gusta tanto”.

Luego, el deportista local remarcó: “Fue una semana bien salvaje, con todos los condimentos que pone la montaña de altura y para mí, eso es pasión por lo que hago”, completó.