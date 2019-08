Anunciaron un incremento del 30% en el subsidio para clubes

Acompañado por su Subsecretario de Educación y Deportes, Daniel Pueyo, el intendente Pablo Petrecca anunció ayer que a partir del mes de agosto se incrementará un 30 por ciento el subsidio mensual que reciben las instituciones deportivas de todo el Partido de Junín. Cada institución recibirá a partir de este mes, la suma de 17.500 pesos, hasta aquí percibían 13.500.

Sobre esta nueva decisión, Petrecca anunció: "Para seguir estando al lado de cada club, queremos informar que he decidido reforzar la ayuda económica que mensualmente reciben los clubes de todo Junín. Se trata de un incremento del 30 por ciento en la ayuda que mensualmente entregamos a los clubes. Entendemos que son momentos donde hay dificultades y los cambios en las variables económicas hacen que debamos hacer el esfuerzo para acompañar a los clubes".

Añadió: "Ellos hacen un trabajo territorial muy importante, no solo desde lo deportivo sino también desde lo social, porque siempre decimos que es fundamental que los chicos estén dentro de un club y no en la calle, porque allí están contenidos y adquieren valores que los forman como personas y obviamente es fundamental para tener una vida saludable. Hoy, todos los clubes hacen un trabajo muy importante, por eso entendemos que es muy importante hacer este esfuerzo para acompañar a las instituciones".

Por otro lado, Petrecca dijo: "Seguramente con esta ayuda, que pasará a ser de 17.500 pesos mensuales y de 13.500 para algunos casos, los ayudará a hacer frente a estos cambios en las variables económicas y poder enfrentar los gastos que tienen diariamente".

Por último, el intendente sostuvo: "Es un esfuerzo grande que hacemos desde el Municipio, pero entendemos que son momentos de seguir poniendo el hombro a los clubes, que como dije, llevan adelante un trabajo muy importante. Hoy, todos los clubes son tratados por igual y eso marcará un antes y después, no sólo en la relación clubes-Municipio, sino también en la transparencia para manejar los fondos públicos".

Por su parte, Pueyo indicó: "Este aporte económico les permite a todos los clubes trabajar y planificar a futuro. Creo que en la gestión de Pablo Petrecca se le ha dado mucho valor a los clubes, a todos, no sólo los de fútbol, sino a los de cada una de las disciplinas que existen en la ciudad".

"Este trabajo nos ha permitido que hoy podamos entrar en cada uno de los clubes sin tener que pedir permiso a nadie, ese es el fruto de estar al lado de cada presidente, de cada comisión directiva y sin dudas, esto les permite tener a los chicos, que es lo más importante, un amplio abanico de alternativas deportivas. Para nosotros es muy reconfortante la gratitud de los clubes y ver cómo todos han crecido, han podido mejorar en algo o llevar adelante alguna obra, esto nos llena de orgullo", afirmó.

Para terminar, el funcionario señaló que "cuando en los primeros días de septiembre los clubes perciban la cuota de agosto ya van a estar haciéndolo con el aumento actualizado, es decir, 17500 pesos en algunos casos y 13500 en otros".