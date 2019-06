Los Miuras recibió en inferiores a Gimnasia de Pergamino

En divisiones inferiores, los equipos del Club Los Miuras de Junín recibieron la visita de sus pares de Gimnasia y Esgrima de Pergamino, por el torneo Súper 9 de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.



Los “Toritos” presentaron en su cancha del barrio Cerrito Colorado todas las divisiones y los resultados que se registraron ante los pergaminenses, fueron estos:

En M-16, Los Miuras 7 vs. Gimnasia y Esgrima de Pergamino 52.

En M-15, Los Miuras 5 vs. Gimnasia y Esgrima de Pergamino 29.

En divisional M-14, Los Miuras 10 vs. Gimnasia de Pergamino 10.

En M-18, Los Miuras 17 vs. Gimnasia y Esgrima de Pergamino 14.



Buena victoria en la divisional superior, en un encuentro parejo en el que los locales pusieron mucha garra e inteligencia para sostener los embates del visitante sin perder la línea.

Se destacaron los fowards de Los Miuras y esta será la medida para poder continuar con esta mentalidad, poniendo todo en cada entrenamiento y así ratificar el cambio radical que tuvieron en este juego ante los pergaminenses.

La próxima fecha será frente a Racing de Chivilcoy, el domingo 23 a partir de la hora 11 en toda la tira de formativas y finalizar con el encuentro de primera división, por el torneo Regional Pampeano “B”.