Caída de Jaguares en Sudáfrica

La franquicia argentina de Jaguares perdió ayer ante Lions, de Sudáfrica, por 47 a 39 (primer tiempo de 26 a 13), en un partido por la cuarta fecha del torneo de Súper Rugby, en el cual fue superado en gran parte del encuentro física y técnicamente pero que logró acercarse en el marcador en los minutos finales.

El partido se jugó en el Ellis Park Stadium de Johannesburgo y Jaguares, que suman en su cuarta temporada en el SR dos triunfos y dos reveses, volverá a presentarse por la quinta fecha el viernes 15 ante Stormers en Ciudad del Cabo.

Los puntos argentinos se concretaron con tries de Ramiro Moyano, Julián Montoya (2), Gaspar Baldunciel, Matías Moroni y Joaquín Tuculet, con un penal y una conversión de Joaquín Díaz Bonilla y dos conversiones de Juan Cruz Mallia.

Para Lions fueron siete los tries a través de Rhyno Herbst, Elton Jantjies, Kwagga Smith, Wandesile Simelane, Marnus Schoeman y Cournall Skosan (2) y seis conversiones de Jantjies.

Al equipo que dirige Gonzalo Quesada, la base de Los Pumas que jugar desde el próximo 20 de setiembre la Copa del Mundo en Japón, sufrió el partido por la potencia física y velocidad del adversario y los 1.753 metros de altitud de Johannesburgo.

Jaguares cometió seis penales en los primeros 20 minutos, otro aspecto más que conspiró contra sus chances.

Lions venció 26-13 en el primer tiempo, un resultado por demás beneficioso para el equipo argentino ya que no reflejó la diferencia que hubo en la cancha.

En la reanudación los sudafricanos marcaron tres tries en el inicio y poco a poco dejaron de ejercer presión sobre Jaguares tomándose un respiro (Jantjies fue reemplazado a los 62 minutos) y alejando la chance de sumar mucha más ventaja en el marcador.

El aspecto positivo para Jaguares fue la muy buena tarea en el maul, en donde superaron a Lions e incluso sumaron tres tries por ese medio.

El bajón de nivel de los Lions le permitió acercarse en el marcador y en el final se concretaron los tries de Moroni y Tuculet, dándole forma a un marcador con apenas una diferencia de ocho puntos cuando en varios tramos del cotejo se presintió una goleada.

Los protagonistas

Los equipos formaron de esta manera:

Lions: Andries Coetzee; Sylvian Mahuza, Wandisile Simelane, Franco Naude y Courtnall Skosan; Elton Jantjies y Ross Cronje; Kwagga Smith, Vincent Tshituka y Marnus Schoeman; Rhyno Herbst y Ruan Vermaak; Carlu Sadie, Malcolm Marx y Dylan Smith. Entrenador: Johan Ackermann.

Jaguares: Joaquín Tuculet; Sebastián Cancelliere, Matías Moroni, Bautista Ezcurra y Emiliano Boffelli, Joaquín Díaz Bonilla y Martín Landajo; Rodrigo Bruni, Juan Manuel Leguizamón y Marcos Kremer; Matías Alemanno y Guido Petti; Enrique Pieretto, Julián Montoya y Juan Pablo Zeiss. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Estadio. Ellis park de Johannesburgo. Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica)