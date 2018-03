Los Miuras, dueño del clásico

En la segunda fecha del Torneo Oficial UROBA 2018, Los Miuras se quedó con el clásico, de visitante, frente a SORUC de Chacabuco por 19 a 13. Cuarenta minutos de un rugby correcto le bastaron al "Toro" juninense para superar al rival y sumar su segunda victoria.

Tras un arranque tumultuoso, con errores en defensa y donde el local se fue arriba por 13-5, Los Miuras en el segundo tiempo mostraron la cara que espera ver su entrenador, Javier Benítez; la de un equipo contundente, agresivo y disciplinado para anotar 14 puntos sobre ninguno del dueño de casa y festejar con el 13-19 final.

Como era de esperar, la intensidad del match fue de mayor a menor considerablemente en la segunda mitad. Momento donde el "Toro" sacó su mejor carta física para tomar la iniciativa en el complemento y dominar a su contrincante.

Los Miuras le bajó los decibeles y sumó con dos tries tempraneros para coronar un triunfo que tuvo su gran marca en el final. Si bien se ganó sin punto bonus, este detalle no opaca lo que en definitiva es un espaldarazo anímico para el futuro inmediato. No es poca cosa empezar con récord positivo y en la segunda jornada vencer al clásico rival.

Formación inicial: Marcos Palma, Javier Enecoiz, Juan Torres, Agustín Beschinky, Ulises Amaya, Juan Pablo Cornelatti, Hernán Colosi, Gaspar Rossini, Andrés Moutous, Franco Araya, Brian Matías Peira, Carlos Mario Mazzarino, Matías Guevara, Juan Rodrigo Picchi y Lautaro Bustamante. Suplentes: Kevin Gallego, Matías Salas, Nicolás Violante, Yamil Chaluf, Juan Rolón, Emanuel Crego y Federico Gaab. Entrenador: Javier Benítez. Progresión de Los Miuras: 11’ Try Peira, ’43 Try de Guevara convertido por Moutos y 24’ try Rosini convertido por Moutous.