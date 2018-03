"Nos sentimos muy acompañados"

El Aero Club Junín cumple hoy 80 años de vida institucional. En todo este tiempo, esta querida institución de nuestra ciudad ha atravesado infinitos momentos, de los buenos y de los no tan buenos, pero todo ha generado experiencia y un crecimiento notable.

El Aero Club Junín se mantuvo todo este tiempo en vigencia gracias al trabajo de sus dirigentes y al apoyo incondicional de sus socios. Desde hace seis años, la falta de la pista le viene generando algunas dificultades, pero este problema está a punto de encontrar una solución.

En definitiva, en el marco de su 80° aniversario, Democracia conversó con el presidente de la institución, Norberto Elisei (NE); y del instructor Luis Casartelli (LC).

- ¿Qué sensaciones le produce este nuevo aniversario del club?

NE- Estamos cumpliendo 80 años y eso nos genera muchísima expectativa, la institución se creó allá por un 4 de marzo de 1938 y hemos tenido la suerte de transitar un lindo camino, con muchos logros.

LC- En mi caso me siento también muy contento de formar parte de este aniversario y de este momento que vive el club. Por su puesto que siempre tenemos cosas por mejorar u objetivos por cumplir, en este caso por ejemplo, no nos podemos olvidar que en febrero se cumplieron seis años de que el club no puede contar con la pista. Pero por lo que hemos hablado con las autoridades locales, el proyecto de reinaugurar la pista está en marcha. Creemos que este año o el otro se va a concretar. De todas maneras, la idea también es hacer una pista paralela, de tierra, que quede para siempre y que se pueda utilizar principalmente en los casos de emergencias sanitarias. Este proyecto ya fue presentado y resta esperar el apoyo provincial y de los organismos que corresponden para ponerlo en marcha.

- ¿Cómo describiría la actualidad del Aero Club?

NE- Al no contar con una pista hoy estamos realizando nuestras actividades en el Club de Planeadores. Siempre estamos muy agradecidos por el apoyo que no dan continuamente, eso siempre lo remarcamos porque ha sido vital durante todos estos años. Ahí nos sentimos como en nuestra casa, pero la verdad es que nosotros queremos estar en nuestro lugar. Esta idea de que nos habiliten una pista paralela, mientras se arregla la principal, puede ser una buena oportunidad para que nosotros podamos volver. Sabemos que los tiempos son largos y mientras tanto no bajamos los brazos y seguimos trabajando con muchas ganas.

- ¿Qué momento de la historia se les viene a la mente en este presente?

LC- Bueno, al principio, cuando todo comenzó compartíamos el mismo espacio con el Club del Planeadores, eso fue hasta la década del cincuenta cuando por una disposición oficial nos obligaron a realizar las actividades en espacios distintos. El aeródromo de Junín siempre ha sido muy importante, no sólo para Junín sino también para toda la zona. Para que te des una idea, cuentan que en la década del 50 aterrizó acá el presidente de Estadios Unidos en una gira que luego siguió hacia el oeste. Después, un poco más adelante, en la década del ochenta, el club se transformó en el centro de actividades de toda la región, con muchos cursos y muchas propuestas; y hoy, lamentablemente, la realidad es otra.

- Más allá de las dificultades, el club sigue cumpliendo una linda función social. Por ejemplo con el tema de la pileta.

NE- La verdad, que los socios siempre están presentes y eso es un poco lo que también nos empuja a seguir. Además de las piletas, la gente también disfruta mucho de los quinchos que tenemos, de las parrillas, en ese sentido nos sentimos muy acompañados.

- ¿Cómo está el tema de los vuelos hoy?

LC- Con el avance de la tecnología, hoy se ha hecho muy seguro viajar. Creo que ese ha sido el gran avance de estos últimos tiempos. La inclusión de la tecnología ha cambiado las cosas por completo.

- ¿Qué significa este lugar para ustedes?

LC- En mi caso yo siento este lugar como mi casa. Vengo desde muy chico y cuando tenía siete u ocho años ya soñaba con volar; y la vida no solo me permitió cumplir ese sueño sino también haber formado parte de todo esto. No tengo más que palabras de agradecimiento.

NE- Yo vivía muy cerca de aquí y cuando empecé a venir, allá por la década del ochenta, Luis ya era instructor. Él fue el que me enseñó a volar, así que te imaginarás la excelente relación que nos une.