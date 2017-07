El Sub 19 del Club Junín salió campeón

VÓLEY

El sábado, el equipo masculino Sub 19 del Club Junín se coronó campeón del Torneo Apertura 2017 que organiza la Asociación Pergaminense de Vóley. En una fecha que terminó siendo determinante, el equipo de nuestra ciudad le ganó a Tráficos 3 a 1, con parciales de 25/14, 24/26, 25/15 y 25/19. Con este triunfo, Junín se quedó con el triangular en la Copa de Oro.

En la misma jornada, en mini vóley se hicieron partidos 1 vs. 1 y 2 vs. 2, entre Junín, Tráfico y Rivadavia de Junín. En la categoría Sub 16 el triunfo fue para Tráfico por 3 a 0, con parciales 20-25, 18-25 y 24-26.

Por último, ayer la primera división del Club Junín viajó a Nueve de Julio por la tercera fecha de la Liga Regional, logrando una victoria frente a los locales por 2 a 1; y luego sufrió una derrota ante Chivilcoy, por 2 a 0.