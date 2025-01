El plantel de Sarmiento entrena y luego viaja a CABA, para esperar el partido contra Lanús

En la mañana de hoy, cerrará los entrenamientos de esta semana el plantel profesional del Club Sarmiento de Junín, a las órdenes del director técnico Javier Sanguinetti. Los jugadores del CAS completarán así las prácticas para el encuentro de mañana como visitante ante Lanús, por la tercera fecha de la zona "B" del torneo "Apertura" 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en el que está en juego la Copa Betano.

Posteriormente, los futbolistas y el cuerpo técnico almorzarán en el Club y en las primeras horas de la tarde viajarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para esperar en un hotel de CABA el encuentro sabatino ante el elenco que dirige Mauricio Pellegrino.

Recordemos que Sarmiento debutó en este certamen perdiendo como huésped de Independiente de Avellaneda (2 a 1) y luego empató sin goles ante Godoy Cruz de Mendoza, el pasado miércoles, como local en su estadio "Eva Perón".

Por su parte, Lanús arrancó el torneo perdiendo en su estadio frente a Deportivo Riestra (1 a 0) y luego cayó por 2 a 1 en la visita a Rosario Central, con lo cual mañana, ambos elencos tratarán de obtener su primer triunfo en el campeonato.

Fue designado como juez Pablo Dóvalo, quien tendrá como líneas asistentes a Sebastián Raineri y a Erik Grunmann; como cuarto árbitro se desempeñará Wenceslao Meneses; en el VAR estará Lucas Novelli y en el AVAR lo hará Bruno Amiconi.

La fecha completa

El resto de la programación de la tercera fecha, a iniciarse mañana, es la siguiente:

Sábado 1 de febrero: A la hora 17, Barracas Central vs. Banfield (zona "A"), en el estadio de Arsenal de Sarandí y con arbitraje de Luis Lobo Medina.

A la hora 19, San Martín de San Juan ante Rosario Central (zona "B"), siendo juez Nicolás Lamolina.

El domingo 2: A las 17 horas, San Lorenzo vs. River Plate (grupo "B"), bajo el arbitraje del sureño radicado en la vecina ciudad de Lincoln, Darío Herrera. A las 19.15, Boca Juniors vs. Huracán ("A"), con el contralor de Silvio Trucco; y Newell’s Old Boys de Rosario vs. Aldosivi de Mar del Plata ("A"), con arbitraje de Andrés Merlos.

A las 21.30, Instituto de Córdoba ante Vélez Sarsfield ("B"), bajo el arbitraje de Fernando Echenique; e Independiente vs. Gimnasia y Esgrima La Plata ("B"), con Pablo Echavarría encargado de impartir justicia, cotejo en el cual el juninense Juan Carlos del Fueyo se desempeñará en el AVAR.

Lunes 3: A la hora 17, Defensa y Justicia vs. Central Córdoba de Santiago del Estero ("A"), con arbitraje de Sebastián Zunino. Desde las 19.15, Tigre recibe a Unión de Santa Fe ("A"), con el contralor de Juan Pafundi; y Estudiantes de La Plata vs. Racing Club ("A"), siendo juez Facundo Tello.

A las 21.30, Belgrano de Córdoba ante Independiente Rivadavia de Mendoza (por la zona "A"), teniendo como árbitro a Andrés Gariano; y en el Interzonal, dirimirán a la misma hora Argentinos Juniors y Platense, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

La tercera fecha se cerrará el martes 4 de febrero con dos encuentros poer la zona "B". A las 19 horas, jugarán Godoy Cruz de Mendoza y Talleres de Córdoba (en cancha de Gimnasia de Mendoza), con Yael Falcón Pérez como soplapitos; y Atlético Tucumán recibirá a Deportivo Riestra, siendo juez Jorge Baliño.