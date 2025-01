En 20 minutos Estudiantes liquidó el partido ante Unión y lo goleó

Estudiantes de La Plata le ganó 3-1 a Unión de Santa Fe por la primera fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. En paralelo, su clásico rival Gimnasia fue goleado en Córdoba por Instituto.

Con el delantero Lucas Alario como único refuerzo entre los convocados, el ´Pincha´ debutaba en este nuevo certamen domestico buscando volver a gritar “campeón” como lo hizo en el primer semestre del año pasado ganando la Copa de la Liga ante Vélez en Santiago del Estero.

Además del ex delantero de Internacional de Porto Alegre de Brasil, el equipo de Eduardo Domínguez se reforzó con los mediocampistas Cristián Medina proveniente de Boca Juniors y Alexis Castro de Nacional de Uruguay. Estos últimos dos no fueron convocados ya que no están aún a punto mientras que, en los próximos días, esperan los arribos de Facundo Farías, Ezequiel Piovi, Santiago Núñez y Bruno Zapelli.

Por su parte, los de Cristián González se reforzó con siete jugadores pensando en la triple competencia que tendrá este año entre el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Al ´Tatengue´ se sumaron el arquero Matías Tagliamonte, el defensor Gastón Arturia, los mediocampistas Ezequiel Ham, Mauricio Martínez y Julián Palacios y los delanteros Franco Fragapane y el ecuatoriano José Ángulo.

En el estadio Jorge Luís Hirschi ante su gente, Estudiantes abrió la cuenta a los 8 minutos con el gol del uruguayo Tiago Palacios. Llegando a la medialuna del área, el delantero Alario tocó a su izquierda para Joaquín Tobio Burgos que, de primera, metió un centro pinchado al segundo palo para que el ex Platense le dé con la zurda y marque el 1-0 ante la desesperada llegada del arquero Tiago Palacios desde la izquierda del arco.

A los 11 minutos, a pasos de la medialuna del área sobre la izquierda, el mediocampista José Sosa metió un pase flotado por encima de la defensa de Unión de Santa Fe y hacia el vacío. Quién llegó con lo justo fue Gastón Benedetti que metió el pase atrás y, sobre el primer palo, Tobio Burgos le dio de primera y le reventó el arco a Cardozo, aumentando la ventaja para los de La Plata.

El equipo de Domínguez no se relajó y, a los 20 minutos, Santiago Ascacibar puso el 3-0. Tras un gran tiro de esquina de Sosa desde la izquierda al segundo palo, la pelota rebotó en el defensor Francisco Gerometta en el vértice derecho del área chica y le quedó servida al mediocampista que la punteó ante la mala reacción del arquero Cardozo y puso el 3-0.

En el complemento, Unión de Santa Fe descontó con el gol de Lionel Verde a falta de diez minutos. Tras un pase de Claudio Corvalán a la izquierda de la medialuna del área, Lucas Gamba tocó a su derecha para el juvenil del ´Tatengue´ que le dio de primera con potencia y terminó colocando la pelota en el ángulo diestro del arquero Matías Mansilla.

Por su parte, Gimnasia La Plata tuvo una tarde noche para el olvido en el estadio Monumental Juan Domingo Perón de Alta Córdoba ya que fue goleado 3-0 por Instituto que tuvo el estreno de Pedro Troglio, un ídolo del ´Lobo´, como entrenador de la ´Gloria´.

El equipo cordobés se adelantó en el marcador a los 34 minutos del primer tiempo con el gol de Fernando Juárez de penal y, en el complemento, logró sentenciar el encuentro con los tantos de Alex Luna a los 30 minutos y Jonás Acevedo a los 50.