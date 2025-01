Boca y River se arman para jugar su propio Mundial

Obligados por la sequía última, porque su poderío supuesto quedó al desnudo y porque de una vez por todas quieren poner fin a la hegemonía brasileña en la Libertadores, Boca y River (Bover) se reforzaron como pocas veces antes. Y no eligieron mal.

En Boca, en menos de veinticuatro horas quedaron ridículas todas las burlas al llamado “Consejo del Mate” y al presidente Juan Román Riquelme con fichajes de lujo y variados.

Desde el ex-Independiente Alan Velasco como promesa de desequilibrio a la experiencia del español Ander Herrera y el chileno de Huracán Williams Alarcón, uno de los mejores en nuestra Liga en la última temporada, aunque tal vez no tenga puesto en el once titular. No es igual tener como reserva a Alarcón que a un pibe todavía “no terminado”, como quedó claro la última temporada.

Se supone que a Boca le está faltando un arquero para completar un plantel con el que Fernando Gago no tendrá excusas, aunque todavía se precisará tiempo para que un grupo de figuras termine siendo un equipo.

Lo mismo sucede con River, que ya había apostado una inversión fuerte con la vuelta del Muñeco Gallardo acompañado de refuerzos; una movida que, vaya sorpresa, terminó en fiasco, por lo que fue necesario ahora un segundo golpe de mercado, con refuerzos que también ilusionan. El principal, el retorno del central Lucas Martínez Quarta y a la espera de un posible arribo de Gonzalo Montiel.

Nuestro fútbol pobre de repente cobró fuerza con River y Boca. River se refuerza después de haber invertido millones en la remodelación del Monumental. Boca maquilla la Bombonera, pero si su nuevo equipo funciona, el estadio quedará pequeño y crecerá la necesidad de ampliar su capacidad, un tema que lleva ya demasiado tiempo de quietud.

En una temporada sin títulos, los dos grandes del fútbol argentino dominaron agenda por su histórica potencia marquetinera y porque además representarán a la Argentina en el Mundial de Clubes de Estados Unidos. Irán con planteles acordes a la cita. Y la ilusión renovada de sus hinchas.