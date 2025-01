Franco Fagundez cumplirá su gran deseo de jugar en la Liga Profesional de Fútbol

El delantero uruguayo, radicado en Junín junto a su familia desde hace algo más de veinte años (hasta que comenzó a jugar en equipos de otras ciudades), tiene un amplio recorrido por el fútbol pese a su juventud, ya que tiene solo 26 años de edad, habiendo nacido el 14 de diciembre de 1998 en la República Oriental del Uruguay.

Es hijo de Richard Fagundez y de Analía Acosta, tiene dos hermanos, Anyelina y Yair Fagundez y es papá de una niña, Sara Fagundez.

El talentoso ofensivo "charrúa", al ser entrevistado por Democracia tras su llegada al plantel profesional de Deportivo Riestra, completando su paso por distintas categorías del balompié nacional y del vecino país, y con la alegría de llegar a la Primera del fútbol de AFA, comenzó expresando: "Comencé a jugar al fútbol en Uruguay, en un torneo de baby e integrando un equipo de barrio en Montevideo. Allí, mi padre era el entrenador y poco más tarde, nos vinimos a vivir a Junín, en el año 2004. Me inicié en Rivadavia de Junín, luego pasé por Jorge Newbery, Mariano Moreno y como la dirigencia de ninguno de los tres clubes pudo ficharme, por el tema papeles (DNI y demás), me fui a Defensa Argentina. Allí, su presidente, Gastón 'Petete' Freda logró ficharme a los pocos días de llegar al CADA y poco después pude debutar en la Liga juninense".

Su paso por Defensa, Sarmiento y River de nuestra ciudad

Avanzando en la charla, Franco dijo que "En Defensa, jugué tres o cuatro años, más o menos hasta los 13, cuando fuí a probarme a Racing Club, pero no quedé y me volví. Luego fui a probarme a Sarmiento, mediante Juan Manuel 'Pepo' García, y ahí si quedé e hice todas las formativas, desde séptima hasta Reserva, cuando firmé mi primer contrato profesional", agregó.

Fagundez, consultado sobre que entrenadores fueron importantes en su formación, destacó: "Tuve muchos técnicos. Uno de los que más me marcó y me enseñó mucho fue Jorge 'Clavito' Castro, en Defensa Argentina. Siempre estaba para ir a buscarnos, para darnos una mano y, además, también pude compartir con muchos compañeros, de quienes me quedan los mejores recuerdos. En Defensa, todos los días íbamos caminando hasta el Club con amigos del barrio y compañeros, todos muy humildes, pero nunca nos faltó nada, pasábamos todo el día en el Club. Estábamos desde la una de la tarde (luego de salir de la Escuela) hasta cerca de las 7 de la tarde. Nos daba la merienda Salvador Charavino, una gran persona que siempre estaba para los que precisábamos, nos contaba anécdotas. Le mando un abrazo al cielo al 'Chara', siempre lo recuerdo".

Sobre su llegada al profesionalismo, el "Uru" manifestó: "Luego de firmar contrato con Sarmiento, estuve algunos meses en reserva, pero luego llegó la pandemia y por problemas personales me rescindieron el vínculo. A partir de ahí, empecé a 'remarla' desde abajo, tuve un paso por la Reserva de Nacional de Montevideo, luego pasé a Paysandú FC de Uruguay y jugué con ellos un campeonato de la tercera división del fútbol uruguayo. Fue allí que me llamó Ramón Silvera, un gran técnico de Paysandú, quien me enseñó mucho, aprendí mucho con él, y siempre estuvo a mi disposición para lo que necesitara. Posteriormente volví a Junín, tuve un paso por River Plate a través de mi suegro (Aníbal Salido), dirigente de la 'Loba' que me convenció para jugar un Nocturno con esos colores. Gracias a Dios me fue bien y tuve un buen torneo en River. Salí goleador y fuimos campeones, así que gracias a ello me llamaron de Peñarol de San Juan, para jugar el Federal 'A'. No tuve un buen año, la pasé mal lejos de mi familia, con mi hija recién nacida y -encima- a mitad de año me rompí los ligamentos cruzados, para completar una mala temporada. Si me quedaron buenos amigos, compañeros, experiencias vividas. Luego de la operación de cruzados, regresé a Junín, me terminé de recuperar y volví a jugar el Nocturno para River. Llegamos a la final, que perdimos, pero todo esto me sirvió para volver al Federal 'A', ya que me fuí a probar a El Linqueño y quedé, con Maximiliano Antonelli como técnico y Diego Castaño como ayudante de campo".

En Cael, Estudiantes de Caseros y el presente en Deportivo Riestra

Sobre su paso por el "León" linqueñista, Fagundez reconoció haber tenido allí "Un muy buen semestre, hice siete goles en diez partidos y en esos momentos apareció Juan Manuel Sara y me propuso ir a Estudiantes de Caseros, para jugar el Nacional 'B'. En los primeros seis meses no jugué mucho, pero al año siguiente, con la llegada de Walter Otta como DT, tuve mucha continuidad en una categoría muy difícil, que me enseñó a ser un verdadero profesional, algo que hasta allí no había sido (risas). Eso me ayudó a pegar el salto a Deportivo Riestra, para cumplir con lo que soñé desde chiquito, que es jugar en Primera División. Me contactó el manager del Club, Diego Figueroa, quien venía siguiendo mi carrera y por suerte se pudo dar y firmé contrato. Estamos en pretemporada, la cual es muy dura, se trabaja muy fuerte, algo que yo necesitaba y que me viene muy bien en lo físico. Sin dudas, es una entidad muy linda", reflejó.

En cuanto a la posición en la cancha en la cual más cómodo se siente, expresó quien tiene como ídolo futbolístico a su compatriota Luis Suárez: "Me gusta mucho jugar de delantero, ya sea como '9' solo o con otro delantero al lado, me puedo acomodar rápido. Mi estilo de juego es más de buscar la pelota, encarar de frente o también ir mucho al espacio libre. Como media punta me siento un poco más cómodo, pero la verdad que de mitad de cancha en adelante, puedo adaptarme a cualquier posición, ya sea por afuera pivote o media punta".

"Vamos a dar pelea"

Tras expresar sobre el presente en Deportivo Riestra, realizando pretemporada en Pinamar, a las órdenes del DT Cristian "Ogro" Fabbiani, que "Espero estar a la altura de mis compañeros, sintiéndome uno más del grupo y metiendo muchos minutos en cancha. Queremos competir, con Riestra, a la par de cualquier equipo de la Liga Profesional, tenemos un lindo plantel y, sin dudas, vamos a dar pelea", Franco Fagundez remarcó como corolario: "Estoy muy agradecido de todos los que siempre me tiraron para adelante, a quienes me dieron una mano cuando la necesité. Especialmente a mi familia, ya que desde chiquito apoyaron este sueño y me bancaron cuando las cosas salían mal. A mi señora, que siempre está conmigo, a pesar de que a veces tengo malos días en el Club o en algún partido. Ella siempre está para levantarme y apoyarme en todo, al igual que mis amigos, quienes siempre están pendientes de todo y me tiran para adelante con mensajes o cuando vienen a verme. Eso se aprecia, y mucho", cerró el futbolista profesional que tuvo un gran paso por clubes de Junín en divisiones inferiores y en la Primera División liguista, al igual que en otras entidades en las cuales hasta ahora ha jugado, mostrando su talento.