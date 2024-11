Juan Manuel Insaurralde: "Ganar fue un desahogo, este grupo merecía un triunfo"

Sarmiento volvió a la victoria luego de varios partidos sin éxitos y se festejó anoche en el estadio Eva Perón. Con el triunfo ajustado en el juego y en el marcador frente a Platense, por la mínima diferencia, con tanto de Joaquín Gho cuando estaba expirando el primer período del match.

Uno de los referentes del conjunto sarmientista y figura en el partido de anoche, Juan Manuel Insaurralde, analizó lo vivido frente al conjunto "calamar".

Inicialmente, el "Chaco" manifestó

"El haber ganado fue un desahogo, porque la verdad es que este grupo se merecía un triunfo, desde el ciclo de Martín (Funes) que lo venimos mereciendo. El equipo viene proponiendo, creando situaciones de gol, pero sin suerte. Con Boca merecimos ganar, fuimos muy superiores en el primer tiempo, con Newell's en Rosario lo mismo, con Huracán y con Talleres en Córdoba hicimos buenos partidos pero no pudimos triunfar", expresó el "Chaco".

El capitán de Sarmiento (en el segundo tiempo le cedió la cinta a Lisandro López, cuando este ingresó a jugar) destacó seguidamente:

"Todo el equipo se exige al máximo, jugando ahora con Javier (Sanguinetti) con una idea similar a la de Martín (Funes), buscando en todo momento sobreponerse a la adversidad al no poder ganar pese a los merecimientos y hoy (por anoche) por suerte pudimos hacerlo". Agregó luego, al ser consultado sobre la anulación de los descensos en la LFP:

"Jugamos al fútbol porque sentimos pasión, por más que no haya descensos. No queremos perder nunca, yo por lo menos no quiero perder ni en los entrenamientos. Siento pasión por esto, me brindo al máximo y quiero seguir jugando (40 años) porque me siento bien".

Al respecto y como corolario, sobre su situación personal luego de finalizar este certamen con el plantel de Sarmiento, Juan Manuel Insaurralde destacó: "Vamos a ver a donde seguiré porque se termina mi contrato con Sarmiento. Acá me siento bien, así que veré que haré con respecto a mi futuro", completó el experimentado zaguero central.

En números

Después de 473 minutos sin anotar un gol en la Liga Profesional, Sarmiento concretó a través de quien pasó a ser el máximo artillero del equipo con tres gritos, el linqueño Joaquín Gho, quien marcó en "colaboración" con el defensor Juan Ignacio Saborido.

Por el contrario, esa anotación quebró la racha sin recibir tantos de Platense, conjunto que sumaba 487 minutos sin ir a buscar el balón al fondo de las mallas.

Logró el CAS su 25º gol en 38 encuentros de la LFP, para obtener su séptimo triunfo en 2024, luego de siete encuentros sin festejar, la última vez ante Unión de Santa Fe, el 29 de septiembre pasado, con tanto de Elías López sobre el final del match jugado en el estadio "Eva Perón". Con el de ayer, el Verde y el Calamar se enfrentaron en 44 ocasiones y todo quedó equilibrado, con 14 triunfos del elenco de Junín, 14 victorias del de Vicente López y un total de 16 empates.

Con Luis Lobo Medina en el contralor del juego, Sarmiento ganó dos, empató dos y perdió tres encuentros, en el anterior juego que dirigió dicho árbitro, el conjunto verdolaga había perdido 2 a 1 precisamente frente a Unión de Santa Fe, el 14 de abril del corriente año.