Disputaron parcialmente la décima jornada de los torneos "Clausura" de divisiones formativas

Se disputó parcialmente la décima fecha de los campeonatos de divisiones inferiores "Clausura" 2024 de fútbol denominados "Hugo López" que organiza la Liga Deportiva del Oeste de Junín y en los que están en juego la Copa "120º aniversario de la Liga Agrícola Ganadera" de nuestra ciudad.

Tuvieron fecha libre los equipos de formativas del Club Atlético Mariano Moreno y en los diferentes enfrentamientos se registraron los siguientes resultados:

Rivadavia de Lincoln recibió en la vecina ciudad a Defensa Argentina y empataron 1 a 1 en octava categoría, ganando los rivadavienses locales en el resto de los encuentros. En décima por 4 a 0; en novena 1 a 0; en séptima 2 a 1; en sexta 7 a 0; en quinta por 2 a 0 y en cuarta división, los albirrojos se impusieron a los "Celestes del Sur" por 5 a 0, no jugándose el encuentro de predécima, categoría que no es competitiva y no se lleva tabla de posiciones.

Jorge Newbery fue anfitrión de La Favela y en décima, se impuso el "Aviador" por 4 a 0; en novena también ganó el local, 7 a 0; y en octava se impuso Newbery 2 a 1. En tanto, en séptima otro éxito del equipo de la entidad del Pueblo Nuevo, 2 a 0; en quinta victoria newberysta, por 4 a 1; y en cuarta categoría fue triunfo 1 a 0 para La Favela.

B.A.P. fue local frente a la Academia Javier Mascherano de Lincoln y en las divisiones "pares" empataron 1 a 1 en cuarta y el resto, fueron triunfos de los de casaca negra de la vecina localidad. Fue por 5 a 0 en sexta y por 3 a 0 tanto en octava como en décima categorías, restando jugarse hoy los partidos de las categorías "impares", si mejoran las condiciones climáticas.

Ambos Mundos e Independiente disputaron los clásicos de barrio en formativas en el estadio "Edgard Aramburu" de los tricolores. Empataron sin goles en cuarta y en octava; los locales se impusieron 2 a 1 en predécima y los "Rojos" triunfaron en quinta (1 a 0), en sexta (2 a 1), en séptima (4 a 1); en novena (2 a 1) y en décima categoría (1 a 0).

Los clásicos de barrio de formativas entre Rivadavia de Junín y el Club Atlético Villa Belgrano dejaron estos resultados:

Empates en predécima (1 a 1) y en décima (0 a 0); triunfos de los rivadavienses en cuarta (3 a 2); en quinta (2 a 1); en octava (3 a 0) y en novena (1 a 0), ganando los villistas 2 a 0 en sexta y 2 a 1 en séptima. Origone de Agustín Roca recibió en las diferentes categorías de inferiores Sarmiento, y salvo el empate registrado en cuarta (1 a 1), los "verdes" ganaron los restantes encuentros que se disputaron.

Fue 12 a 1 en quinta; por 9 a 0 en séptima; 5 a 1 en octava; 5 a 0 en novena; y 9 a 0 en predécima.

En el "Omar Atondo" de River Plate, los de La Loba recibieron a Deportivo Baigorrita. Se registraron empates en cuarta y en quinta (ambos 1 a 1), ganando los aurinegros en sexta (3 a 0), en séptima (2 a 1), en novena (7 a 1) y en décima (2 a 0), mientras que los baigorritenses se impusieron en predécima y en octava categorías, ambos triunfos por 1 a 0.

Las posiciones

Hasta el momento, así están las posiciones en las diferentes categorías:

Décima división: Sarmiento y Academia Mascherano, 22; Jorge Newbery, 21; Rivadavia de Lincoln 18; Independiente, 17; Mariano Moreno 14; La Favela, 13; River Plate, 11; Rivadavia de Junín, 9; Villa Belgrano, 8; Deportivo Baigorrita, 7; B.A.P., 5; Ambos Mundos, 2; y cierra sin unidades el equipo de Defensa Argentina.

Novena: Academia Mascherano, 25; Sarmiento, 24; Jorge Newbery, 21; Independiente, 20; B.A.P., 19; Mariano Moreno, 18; River Plate, 17; Rivadavia de Lincoln, 16; Villa Belgrano, 12; Rivadavia de Junín, 11; La Favela, 10; Deportivo Baigorrita y Origone, 4; y cierran sin puntos Ambos Mundos y Defensa Argentina.

Octava: Academia Mascherano, 28 puntos; Sarmiento, 25; Mariano Moreno, 21; B.A.P. y La Favela, 17; Deportivo Baigorrita, 16; Ambos Mundos, 13; Rivadavia de Lincoln, 12; Independiente, 11; River Plate, 9; Villa Belgrano, 8; Jorge Newbery, 7; Rivadavia de Junín, 6; Origone, 5; y cierra con dos puntos el elenco de Defensa Argentina.

Séptima: Academia Mascherano y Rivadavia de Lincoln, 27 puntos; Jorge Newbery, 24; Independiente, 21; Sarmiento, 16; Villa Belgrano, 13; B.A.P., 12; Deportivo Baigorrita y River Plate, 10; Rivadavia de Junín y Mariano Moreno, 9; La Favela y Defensa Argentina, 6; Ambos Mundos, 4; y cierra sin puntos Origone de Agustín Roca.

Sexta: Rivadavia de Lincoln y Academia Mascherano, 23; River Plate, 17; Sarmiento, 16; Villa Belgrano, 11; Independiente, 10; Jorge Newbery, 9; Mariano Moreno y Rivadavia de Junín, 8; B.A.P., 7; Defensa Argentina, 3; mientras que Deportivo Baigorrita y Ambos Mundos cierran con 2 unidades.

Quinta: Sarmiento, 23 puntos; Rivadavia de Lincoln, 22; Academia Mascherano, 20; Mariano Moreno, 17; B.A.P., 16; Independiente, 15; Rivadavia de Junín, 14; Villa Belgrano, 13; Jorge Newbery, 12; River Plate, 10; Ambos Mundos, 9; Deportivo Baigorrita, 7; La Favela, 6; Defensa Argentina 4, y Origone de Agustín Roca cierra con un punto.

Cuarta división: Rivadavia de Lincoln, 26 unidades; La Favela, 23; Academia Mascherano y B.A.P., 20; Sarmiento y Deportivo Baigorrita, 16; Mariano Moreno, 14; Defensa Argentina, 12; Ambos Mundos, 11; Independiente, 10; Jorge Newbery y River Plate, 7; Rivadavia de Junín y Villa Belgrano, 5; y cierra con un punto Origone de Agustín Roca.