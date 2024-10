Se dio a conocer la programación de la undécima fecha del Torneo Clausura

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer ayer la programación de la undécima fecha del Torneo Clausura – “Hugo López”.

La actividad de la próxima jornada del campeonato se pondrá en marcha el sábado y se extenderá hasta el miércoles que viene.

En Primera División, los encuentros se jugarán entre sábado, domingo y lunes. Origone quedará libre este fin de semana.

La programación completa es la siguiente

Sábado:

HORARIO CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

11.30 Independiente Independiente – BAP Sexta

12.30 A. Mundos Sarmiento – Rivadavia L Décima

12.30 Origone La Favela – Moreno Décima

12.30 Villa Villa – River Décima

12.30 Defensa Defensa – Rivadavia J Décima

12.30 Rivadavia L Academia – Newbery Décima

12.30 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Décima

12.45 Independiente Independiente – BAP Décima

13.30 Defensa Defensa – Rivadavia J Octava

13.30 Origone La Favela – Moreno Octava

13.30 Villa Villa – River Octava

13.30 A. Mundos Sarmiento – Rivadavia L Octava

13.30 Rivadavia L Academia – Newbery Octava

13.30 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Octava

13.45 Independiente Independiente – BAP Octava

14.30 Rivadavia L Academia – Newbery Sexta

14.30 A. Mundos Sarmiento – Rivadavia L Sexta

14.30 Defensa Defensa – Rivadavia J Sexta

14.30 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Sexta

14.30 Origone La Favela – Moreno Cuarta

14.30 Villa Villa – River Sexta

14.45 Independiente Independiente – BAP Cuarta

15.45 A. Mundos Sarmiento – Rivadavia L Cuarta

15.45 Rivadavia L Academia – Newbery Cuarta

15.45 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Cuarta

15.45 Villa Villa – River Cuarta

15.45 Defensa Defensa – Rivadavia J Cuarta

16.15 Origone La Favela – Moreno Senior

16.30 Independiente Independiente – BAP Senior

17.15 Defensa Defensa – Rivadavia J Senior

17.15 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Senior

17.15 Villa Villa – River Senior

Domingo:

HORARIO CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

10.00 C. Deportiva Sarmiento – Rivadavia L Séptima

11.00 Defensa Defensa – Rivadavia J Séptima

11.00 Rivadavia L Academia – Newbery Séptima

11.00 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Séptima

11.00 Independiente Independiente – BAP Séptima

11.00 Origone La Favela – Moreno Séptima

11.00 Villa Villa – River Séptima

11.15 C. Deportiva Sarmiento – Rivadavia L Novena

12.15 C. Deportiva Sarmiento – Rivadavia L Pre décima

12.15 Defensa Defensa – Rivadavia J Novena

12.15 Rivadavia L Academia – Newbery Novena

12.15 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Novena

12.15 Independiente Independiente – BAP Novena

12.15 Origone La Favela – Moreno Novena

12.15 Villa Villa – River Novena

13.15 C. Deportiva Sarmiento – Rivadavia L Quinta

13.15 Defensa Defensa – Rivadavia J Pre décima

13.15 Rivadavia L Academia – Newbery Pre décima

13.15 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Pre décima

13.15 Independiente Independiente – BAP Pre décima

13.15 Origone La Favela – Moreno Pre décima

13.15 Villa Villa – River Pre décima

14.15 Defensa Defensa – Rivadavia J Quinta

14.15 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Quinta

14.15 Independiente Independiente – BAP Quinta

14.15 Origone La Favela – Moreno Quinta

14.15 Villa Villa – River Quinta

14.15 Rivadavia L Academia – Newbery Quinta

16.00 Defensa Defensa – Rivadavia J Primera

16.00 Baigorrita Baigorrita – A. Mundos Primera

16.00 Independiente Independiente – BAP Primera

16.00 Origone La Favela – Moreno Primera

Lunes:

HORARIO CANCHA PARTIDO DIVISIÓN

16.00 C. Deportiva Sarmiento – Rivadavia L Primera

21.30 Moreno Villa – River Primera