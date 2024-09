Mañana se definen los equipos que van a clasificar a las semifinales del campeonato

Se disputaron el domingo pasado los encuentros de ida de cuartos de finales de los torneos de fútbol que organiza la Liga Deportiva Central Vedia.

El certamen, denominado “Centenario del Fútbol Club Matienzo de Juan Bautista Alberdi” y en el que está en juego la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo, tendrá mañana domingo las revanchas de estos cruces (invirtiéndose las condiciones de local y visitante), buscando las semifinales del campeonato liguista.

En primera división, empataron 1 a 1 Matienzo de Alberdi (gol de Mauricio Bonanni) y Ancalú de San Gregorio (tanto de Matías de Miguel) e igualaron sin goles Atlanta de Vedia y Leandro Alem. Como visitantes, con anotaciones de Alejandro Irusta y de Gerardo Quiñones, Deportivo Alberdi superó 2 a 0 a Huracán de Diego de Alvear, mientras que Sarmiento de Vedia (goles de Nahuel Conde y Luciano Juan), superó como huesped, 2 a 1, a River Plate de San Gregorio (convirtió Julián Tiseira).

En cuanto a los cuartos de final, partidos de ida, de Segunda división, Matienzo de Alberdi perdió como local 3 a 2 con Ancalú de San Gregorio; Atlanta de Vedia goleó 3 a 0 a Leandro N. Alem; Deportivo Alberdi superó en Diego de Alvear a Huracán, por 2 a 0; y River Plate de San Gregorio hizo valer su localía al superar 2 a 1 a Sarmiento de Vedia.

En el torneo de fútbol Senior liguista, también cuartos de final, así terminaron los partidos de ida:

Matienzo de Alberdi 2 vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi 1; Atlanta de Vedia 0 vs. Leandro N. Alem 3; Huracán de Diego de Alvear 1 vs. Deportivo Alberdi 1, y Defensores de Christophersen 0 vs. Sarmiento de Vedia 1, jugándose mañana las revanchas, invirtiéndose las condiciones de local y de visitante.