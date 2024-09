Israel Damonte: "Hay que sacar un resultado positivo sea como sea, sumar de a tres rápido"

Luego de un nuevo partido sin victorias, y van ocho en ese rubro, y de la dolorosa derrota de anoche ante un equipo que está peleando, al igual que el Verde por tratar de no descender, el director técnico de Sarmiento de Junín Israel Damonte, analizó el partido que terminó con derrota 3 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y el difícil momento que vive su equipo.

El entrenador del CAS comenzó diciendo ante la prensa, en el SUM del estadio Eva Perón: "Empezamos bien, tuvimos una buena jugada de (Gabriel) Hauche por derecha, la sacaron en la raya, otra chilena del propio Hauche que dio en el travesaño, y terminamos pagando caro esas chances que no concretamos.

Ellos convirtieron en una de las primeras que tuvieron y empezaron a jugar más tranquilos, es un buen equipo, que viene sumando y está con el ánimo para arriba.

Nosotros tuvimos muchas chances y lamentablemente no pudimos convertir, como también nos pasó en la fecha pasada ante Godoy Cruz de Mendoza".

"No ligamos nada"

Más adelante, el coach sarmientista comentó: "Quisimos ser más ofensivos, no pude poner de entrada a Gabriel Díaz, porque estaba con una molestia, pero igual (Yair) Arismendi jugó un buen partido. Con el ingreso (como titular) de Gabriel Hauche, busqué doblegarlos por el carril derecho, con Elías López y Franco Paredes, más un delantero que luego incorporamos, como Joaquín Gho (entró por el citado Pâredes, antes de finalizar el primer tiempo). La gente nos acompañó, hubo un lindo marco de público en el estadio, el equipo se brindó, jugó un excelente primer tiempo, pero no ligamos nada. Me voy dolido por eso, tuvimos al menos cinco chances claras de gol, más la del penal, pero el equipo se brindó en todo momento. A veces estuvo nervioso porque la gente presionó, y es lógico que así sea, hay que aceptarlo".

Luego de expresar que "Nosotros veníamos bien, haciendo buenos partidos, pero no podemos ganar. Hay que sacar un resultado positivo, sea como sea, sumar de a tres rápido", Damonte manifestó: "Buscamos alternativas, jugamos buen primer tiempo y tuvimos buen arranque en el segundo, pero nos volvieron a convertir en la primera chance que tuvieron. Hay que seguir, meter y meter, ahora tenemos otro partido como locales (el domingo ante Unión de Santa Fe) y debemos ganar. Hay que levantar a los jugadores, poniéndole el pecho, metiéndole ganas y lograr el resultado positivo que nos permita salir de esto".

Negó la falta de actitud de los jugadores

Consultado sobre si su equipo pecó de falta de actitud en la dolorosa derrota ante los santiagueños, Damonte respondió: "No nos faltó actitud, fuimos a buscarlo siempre, pero no ligamos ante un equipo que pelea por lo mismo que nosotros y se encontró con un gol, así que debimos correr desde atrás. Por momentos estuvo el equipo muy nervioso, por no poder lograr el resultado positivo, aunque en algunos pasajes tuvimos algo de claridad, metimos la pelota en el área de ellos y así llegó el penal y una jugada que tuvo (Nicolás) Gaitán. Nosotros nos equivocamos y pagamos y ellos no, no pagaron por sus equivocaciones".

Finalmente, Israel Damonte reconoció que "Tenemos jugadores grandes, con experiencia, que a veces juegan y en otras esperan, pero todos saben lo que nos estamos jugando. Veníamos haciendo buenos partidos, merecíamos ganar contra Godoy Cruz y hoy (por ayer) también. En otros partidos tuvimos menos fútbol y menos situaciones que esta vez ante Central Córdoba, pero no podemos ganar. Tenemos que estar todos juntos, el 'vestuario' está bien y todos saben que hicimos cosas bien y otras, no tanto. Tenemos que volver a tener la solidez que tuvimos en otros momentos, seguir trabajando. Yo sigo confiando mucho en mis jugadores", cerró sus conceptos el director técnico del plantel profesional de Sarmiento de Junín.