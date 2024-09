Sarmiento participó vía zoom de la reunión por la implementación de la zona de capitanes, que se llevó a cabo ayer, en el predio Lionel Messi de Ezeiza.

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, convocó a los referentes y entrenadores de los 28 equipos de la Liga Profesional para explicarles cómo funcionará la "zona de capitanes", una nueva regla que regirá a partir de la próxima fecha (14).

Los representantes de los clubes del interior estuvieron presentes de manera online y el Verde lo hizo a través de Israel Damonte, el entrenador, y los futbolistas que portan la cinta Juan Insaurralde y Lisandro López.

"Queríamos que todos conozcan el lugar dónde trabajamos, que vean que somos todos iguales, que trabajamos todos por y para el fútbol. Entre todos tenemos que intentar que estas secuencias que afean mucho el fútbol dejen de pasar", les expresó Beligoy a los capitanes presentes, entre los que estuvieron también Franco Armani para River y Marcos Rojo para Boca.

Otro de los que destacó que la nueva regla será fundamental para el progreso fue el exárbitro Ángel Sánchez: "Trabajamos con los árbitros para su mejora y desarrollo. Hemos visto en todo el mundo que cada vez aparecen más quejas, más manifestaciones de los jugadores en el campo de juego, deteriorando la imagen y la autoridad de los árbitros".

De qué se trata la "zona de capitanes"

Esta normativa fue implementada por la UEFA en la Eurocopa de Alemania que ganó España, en julio. Lo que se busca con esta regla es evitar los tumultos alrededor del árbitro cuando hay una jugada dudosa, es llamado desde el VAR o, directamente, recurre a la herramienta tecnológica.

El éxito de la aplicación de la medida en la Eurocopa derivó en que la IFAB -el ente que regula las reglas del juego a nivel global- decida implementarla en otras ligas, como por ejemplo en Brasil.´

Ángel Sánchez explicó las directrices de la regla:

-Sólo un jugador de cada equipo, normalmente el capitán, podrá aproximarse al árbitro y, cuando lo haga, deberá interactuar con él de manera respetuosa. En caso de que el capitán sea el arquero, podrá designar a un compañero para la misión de dialogar con el juez.

-El árbitro podrá indicar o exhortar a los jugadores (con palabras o gestos) para que no se le acerquen.

-Los capitanes de los equipos tendrán la responsabilidad de colaborar para que sus compañeros no se aproximen al árbitro.

-Se amonestará a los jugadores que se acerquen o rodeen al árbitro cuando no tengan permitido hacerlo.

-Se amonestará a cualquier jugador (incluido el capitán) que muestre desaprobación con palabras o acciones, como también a cualquier integrante del banco de suplentes (cuerpo técnico o jugadores).

-Si lo considera oportuno, el árbitro retrasará la reanudación del partido con el objetivo de conceder tiempo a los capitanes para que expliquen la decisión a sus compañeros, exigirles que se comporten correctamente, etc.

-Se permite la comunicación entre los jugadores y el árbitro, una interacción que se sigue considerando importante (a fin de aumentar la transparencia y evitar posibles frustraciones y conflictos).

-Cuando corresponda, el árbitro explicará las decisiones importantes a los capitanes y a los jugadores involucrados en un incidente.

-Para evitar que los jugadores acosen o rodeen al árbitro en situaciones trascendentales tras incidentes o decisiones fundamentales, el árbitro decidirá si interactúa o permite a otro jugador que no sea el capitán aproximarse a él, por ejemplo si el jugador ha cometido una infracción, ha sufrido una falta o está lesionado.

-Si el jugador designado es sustituido o expulsado, se designará a otro jugador.