El Linqueño y Douglas Haig no se sacaron ventajas en Lincoln

El Linqueño y Douglas Haig de Pergamino igualaron 1 a 1 en el Leonardo Costa, ayer, por la octava y penúltima fecha de la Reválida. En un partido trabado y disputado, en un campo de juego bastante maltrecho, fue el local el que comenzó mejor, con dominio del balón e intentando poner sus condiciones. A los dos les costaba llegar con peligro sobre las áreas, porque la pelota circulaba más por la mitad de cancha.

La primera de peligro la tuvo el León a los diez minutos tras un tiro libre que se fue cerca del ángulo del palo derecho de Moyano.

Promediando la mitad de la primera etapa, la visita comenzó a presionar más y así le robó la pelota al dueño de casa. Producto de la presión alta, en la primera que tuvo el Rojinegro llegó la apertura del marcador. Fabricio González, delantero que está pasando un gran momento, se aprovechó del error del arquero Joaquín Cabrera, le quitó el balón y la envió al fondo de la red para establecer la diferencia. Con la ventaja, Douglas se asentó y dominó el juego para irse al descanso.

El complemento fue un calco de los primeros 45, friccionado, trabado, pero con el local intentando arrinconar al Fogonero contra el arco defendido por Moyano. Y a los 23 llegaría la igualdad. Sosa se hizo cargo de un tiro libre y convirtió un verdadero golazo, para establecer la paridad final.

De ahí en más, ambos intentaron, con sus armas y un poco desprolijos, ampliar el marcador para llevarse los tres puntos. Douglas lo tuvo con De Gaetani, mientras que el León desperdició dos chances claras sobre el cierre, una en los pies de Sosa y luego con Velázquez.

Próxima fecha (novena)

Defensores P vs Crucero M

Juventud Antoniana vs Unión S

Sarmiento R vs Independiente Ch

Gimnasia CDU vs El Linqueño

Douglas Haig vs Boca Unidos