Ancalú de San Gregorio perdió el invicto, pero se mantiene como puntero

Se disputó la décima fecha del campeonato "Clausura" 2024 de fútbol que organiza la Liga Deportiva Central Vedia, denominado "Centenario F. C. Matienzo”, estando en juego la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo" en homenaje al director técnico germaniense fallecido meses atrás.

El líder del torneo, Ancalú de San Gregorio (gol de Alejo Vidal), perdió el partido y el invicto 2 a 1 como local ante Leandro N. Alem, cuyos tantos fueron obra de Lucas Garay y de Federico Barbieri.

Por su parte, quien quedó ahora como único elenco imbatido, Sarmiento de Vedia, igualó 1 a 1 en la visita a Yrigoyen de Alem, con goles de Juan Lucía para los vedienses y de Alexander Vázquez para los alemnenses.

Atlanta de Vedia goleó 5 a 0 a Huracán de Diego de Alvear, marcando Juan Bertucci, Juan Pascua, el juninense Facundo Albaqui y Nicolás de la Vega (2) para los dirigidos por el entrenador de Junín Gustavo Merlo.

Como huésped, con conquistas de Juan M. Valdez, Estéfani Gñosso y Alex Coria, Matienzo de Juan Bautista Alberdi superó 3 a 0 a Sportivo Sarmiento de Germania. Deportivo Alberdi le hizo cinco goles a Juventud Unida de Colonia Alberdi, anotando en el match que finalizó 5 a 0 Ángel Ledesma, Damián Nicosia, Alexis Altamiranda y Gerardo Quiñones (2).

En San Gregorio, con tantos de Tomás Barrientos y de Julián Tiseira, el local River Plata superó 2 a 0 a Defensores de Christophersen.

Última fecha

Por la última fecha del "Clausura", los partidos previstos son los siguientes:

River Plate vs. Yrigoyen de Alem; Atlanta de Vedia ante Ancalú de San Gregorio; Huracán de Diego de Alvear vs. Sarmiento de Vedia; Defensores de Christophersen vs. Deportivo Alberdi; Juventud Unida de Colonia Alberdi espera a Sarmiento de Germania; y Leandro N. Alem recibirá a Matienzo de Alberdi.