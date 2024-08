Ancalú de San Gregorio goleó y sigue puntero, perseguido por Sarmiento (V), ambos invictos

Se disputó la novena fecha del campeonato "Clausura" 2024 de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia denominado “Centenario F. C. Matienzo”, en el cual está en juego la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo", en homenaje al director técnico germaniense fallecido hace algunos meses.

Golearon el líder e invicto, Ancalú de San Gregorio (3 a 0), y su escolta, el también imbatido elenco de Sarmiento de Vedia, vencedor 4 a 0 el pasado domingo.

Ancalú doblegó 3 a 0 a Sportivo Sarmiento de Germania, con tantos de Augusto Mainguyague, Alejo Vidal y Joaquín Morales, mientras que los sarmientistas vedienses superaron 4 a 0 a Defensores de Christophersen, con anotaciones de Gonzalo Ríos, Juan Lucía, Tobías Pedernera y Luciano Pagani.

Por su parte, Deportivo Alberdi le ganó el clásico a Matienzo por 1 a 0, con gol de Gerardo Quiñones; Leandro N. Alem 2 (Juan Catena y Alexis Mitre) vs. Atlanta de Vedia 1 (anotó el juninense Ignacio Cacheiro); Huracán de Diego de Alvear 2 (doblete de Elián Rolando) vs. Yrigoyen de Alem 1 (Nikia Postigo) y River Plate de San Gregorio 2 (goles de Agustín Navarro y Jonatan Pereyra) vs. River Plate de San Gregorio 0.

Próxima fecha y las posiciones

La décima y anteúltima fecha tiene estos partidos previstos para mañana domingo:

Sarmiento de Vedia vs. Yrigoyen de Alem; Atlanta de Vedia recibe a Huracán de Diego de Alvear; Sarmiento de Germania vs. Matienzo de Alberdi; River Plate ante Defensores de Christhopersen; Deportivo Alberdi vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi; y Ancalú de San Gregorio vs. Leandro N. Alem.

Por otra parte, así quedaron las posiciones luego de jugarse la novena fecha:

Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.

Ancalú de San Gregorio 9 7 2 0 21 6 23

Sarmiento de Vedia 9 6 3 0 19 6 21

Leandro N. Alem 9 6 0 3 18 11 18

Huracán de Diego de Alvear 9 5 2 2 13 10 17

Atlanta de Vedia 9 5 1 3 26 8 16

Deportivo Alberdi 9 4 1 4 14 10 13

Matienzo de Alberdi 9 3 3 3 13 8 12

Yrigoyen de Leandro N. Alem 9 4 0 5 12 19 12

River Plate de San Gregorio 9 3 3 3 6 6 12

Defensores de Christhopersen 9 1 2 6 7 27 5

Sarmiento de Germania 9 1 0 8 4 16 3

Juventud Unida (Colonia Alberdi) 9 0 1 8 4 30 1.