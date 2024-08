Yair Arismendi: "Iremos a hacer nuestro trabajo, para tratar de traernos los tres puntos en juego"

Yair Ezequiel Arismendi se ha afianzado como titular en el equipo superior de Sarmiento de Junín que compite en la Liga Profesional de Fútbol.

Nacido en San Nicolás de los Arroyos el 5 de abril de 1998 (tiene 26 años), el apodado "Toto" llegó al CAS en 2021 y ha tenido generalmente buenos desempeños, como delantero, volante y ahora como lateral/ volante en el conjunto que en cada fecha presenta el técnico Israel Damonte.

Arismendi comenzó su carrera en el Douglas Haig, jugando en la Primera "B" Nacional y el torneo Federal "A" (entre 2016 y 2019), luego pasó por Estudiantes de Río Cuarto (2019), donde jugó dos temporadas, hasta recalar en el "verde" juninense.

En casi 170 partidos que jugó profesionalmente anotó 16 goles (cuatro en Sarmiento), tres para el conjunto riocuartense y nueve tantos para Douglas Haig. Ya totalmente recuperado de la lesión ligamentaria sufrida en febrero del año pasado, el "Toto" viene jugando con continuidad y en buen nivel como lateral volante, luciendo la casa Nº 26 del CAS que comanda "Isra" Damonte.

Entrevistado por Democracia en el estadio "Eva Perón", al que concurrió a ver el encuentro de Reserva entre Sarmiento y Boca Juniors (ganó 1 a 0), Arismendi comenzó expresando: "Venimos trabajando bien en la semana, como siempre, preparándonos para el partido que viene ante Deportivo Riestra. Me estoy sintiendo bien en la posición en la que estoy jugando (lateral-volante por izquierda), dando lo mejor de mí para darle seguridad a mis compañeros y adaptarme bien a la posición en la que estoy jugando".

"Es difícil, máxime como local", dijo sobre Riestra

Sobre el rival de mañana, el "Toto" señaló: "Sabemos que Riestra es un rival difícil, máxime como local, ya que no han perdido sus últimos encuentros allí. Son duros y complicados, se hacen fuertes en su estadio y nosotros iremos allí a hacer nuestro trabajo, nuestro partido, para tratar de traernos los tres puntos en juego".

En relación a lo sucedido con el juez de línea juninense Juan Carlos del Fueyo, quien inicialmente fue designado para estar en Riestra-Sarmiento y luego fue "bajado", cambiado de partido, el futboblista nicoleño del Verde no quiso polemizar y manifestó: "Debemos preocuparnos por lo nuestro, demostrar que podemos jugar y ganarle a cualquiera", mientras que en relación a la situación del arquero Acosta, quien no jugó el último partido frente a Tigre al ser detenido por un presunto hecho de violencia de género, Arismendi dijo: "A Lucas (Acosta) lo encontramos bien en la vuelta a los entrenamientos, tratamos de ayudarlo todos nosotros, así él nos ayuda a nosotros desde su puesto".

En relación a la polémica desatada al serle anulado un gol a Joaquín Gho, ante Tigre, el deportista reporteado no dudó en afirmar que "Fue un gol lícito, no había off-side, lo anularon mal, pero solo queda seguir trabajando para lo que se viene".

Finalmente, consultado sobre algunos insultos recibidos por hinchas del Verde al no lograr triunfos el equipo verdolaga, Arismendi destacó como corolario: "Debemos estar tranquilos, el deseo de los hinchas es normal, pero sabemos que debemos seguir sumando, no perder, porque cuando no se puede ganar, no hay que perder. A veces no se puede lograr la victoria, pero siempre queremos ganar, aunque está bien sumar siempre", completó Arismendi la charla con Democracia.