Van a definir el campeonato los conjuntos de Belgrano de Arenales y Social de Ascensión

Por el certamen de fútbol Apertura 2024 que organiza la Liga Deportiva de General Arenales, se jugaron los encuentros de vuelta de las semifinales en Primera División.

Pese a perder 1 a 0 como visitante ante Colonial de Ferré (gol de Piermarioli), el equipo superior de Social de Ascensión accedió a la final ya que había ganado 2 a 0 en el partido de ida, jugado en su estadio ascensionense.

En cuanto al clásico de General Arenales, empataron 1 a 1 Belgrano (gol David García) y Arenales F.C. (tanto de Blas Servio), clasificándose finalista Belgrano, ya que había ganado 1 a 0 el encuentro de ida.

Ancalú de San Gregorio encabeza la Liga Central Vedia

El domingo pasado se disputó la séptima fecha del campeonato Clausura 2024 de fútbol denominado “Centenario F. C. Matienzo”, que organiza la Liga Deportiva Central Vedia.

Recordemos que está en disputa la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo", en memoria al director técnico de la localidad de Germania fallecido hace algunos meses.

Los resultados registrados en la jornada de la segunda etapa del certamen anual de la Primera División liguista fueron los siguientes:

Ancalú de San Gregorio 2 (ambos goles de Matías de Miguel) vs. Huracán de Diego de Alvear 1 (Norberto Lavallén); Atlanta de Vedia 1 (Facundo Albaqui) vs. Matienzo de Juan B. Alberdi 1 (Alex Coria); Leandro N. Alem 5 (Alexis Mitre, Sandro Gianello, Juan Ducasse y Guido Miano -2-) vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi 1 (Agustín Galliano); Defensores de Christophersen 2 (Iván Rojas y Jesús Benítez) vs. Sarmiento de Germania 1 (Homero Córsico); Deportivo Alberdi 6 (tantos de Ángel Ledesma, Damián Nicosia, Juan David Almirón, Alexis Altamiranda y Eliseo Chávez -2-) vs. Yrigoyen de Alem 0; y Sarmiento de Vedia 0 vs. River Plate de San Gregorio 0.

La octava fecha tiene estos cotejos previstos para mañana domingo en Primera División:

River Plate de San Gregorio vs. Huracán de Diego de Alvear; Deportivo Alberdi vs. Sarmiento de Vedia; Yrigoyen de Alem vs. Sarmiento de Germania; Defensores de Christophersen vs. Leandro N. Alem; Juventud Unida de Colonia Alberdi vs. Atlanta de Vedia; y Matienzo de Alberdi espera a Ancalú de San Gregorio.

De esta manera, las posiciones quedaron así conformadas luego de la séptima fecha:

Lidera Ancalú, invicto y con 17 puntos; seguido por Sarmiento de Vedia, con 15 y también imbatido hasta ahora; Atlanta (V) y Huracán de Diego de Alvear tienen 13; Leandro N. Alem y Matienzo (A),12; Deportivo Alberdi, 10; Yrigoyen (A), 9; River de San Gregorio, 8; Defensores de Christophersen, 5; Sarmiento de Germania, 3; y cierra Juventud (A), con 1 punto.