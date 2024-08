Están al tope de las posiciones los equipos de Ancalú de San Gregorio y Sarmiento de Vedia

El domingo pasado se disputó la sexta fecha del campeonato "Clausura" 2024 de fútbol denominado “Centenario F. C. Matienzo”que organiza la Liga Deportiva Central Vedia.

Recordemos que está en disputa la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo", en memoria al director técnico de la localidad de Germania fallecido hace algunos meses.

Los resultados registrados en la sexta jornada de la segunda etapa del certamen anual de primera división liguista, fueron los siguientes:

Huracán de Diego de Alvear 4 (goles de Elián Rolando -2-, David Giménez y Diego Montes) vs. Deportivo Alberdi 2 (doblete de Gerardo Quiñones); Sarmiento de Germania logró su primer triunfo del año al ganarle 1 a 0 a River Plate de San Gregorio, con tanto de Homero Córsico; Sarmiento de Vedia 3 (Juan Petraglia, Juan Lucía y Agustín López) vs. Leandro N. Alem 2 (Juan Catena y Alexis Mitre); Ancalú de San Gregorio 4 (tantos de Alejo Vidal, Joaquín Morales y Diego Orbegozo -2-) vs. Defensores de Christophersen 0; Atlanta de Vedia 3 (Lautaro Ferrara, Nicolás de la Vega y Agustín Salazar) vs. Yrigoyen de Alem 1 (gol de Julián Acosta) y Matienzo de Alberdi 3 (tantos de Juan Valdez, Alex Coria y Daniel Barroso) vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi 0.

Próxima fecha y las posiciones

La séptima fecha del "Clausura" tiene esta programación, mañana domingo:

Ancalú de San Gregorio vs. Huracán de Diego de Alvear; Atlanta de Vedia vs. Matienzo de Juan Bautista Alberdi; Leandro N. Alem vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi; Defensores de Christophersen espera a Sarmiento de Germania; Deportivo Alberdi es anfitrión de Yrigoyen de Alem; y Sarmiento de Vedia aguarda la visita de River Plate de San Gregorio.