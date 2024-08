Naya palpitó el choque en el Diego Armando Maradona

El delantero de Sarmiento Ezequiel Naya habló ayer en conferencia de prensa y palpitó el choque de hoy con Argentinos, en el Diego Armando Maradona.

“Estoy agarrando ese ritmo futbolístico que por ahí no venía teniendo. Estamos en buen camino porque tenemos muy buenos jugadores y un gran grupo”, manifestó. “Con Argentinos nos enfrentamos en la pretemporada por lo que sabemos lo que intentan. Si bien no está definido nuestro equipo, sabemos lo que tenemos que hacer ante un rival que arriesga mucho en una cancha chica. Más allá de eso iremos con nuestra idea a tratar de obtener los tres puntos”, aseguró.

El atacante del Verde, una pieza clave en el equipo titular, se refirió a los encuentros anteriores con River y Belgrano y a su posición dentro del campo de juego.

“Contra Belgrano dejamos una buena imagen. Nos merecíamos los tres puntos, pero no pudimos concretar las situaciones que generamos. Me sentí muy cómodo con Licha (López) e Iván (Morales Bravo) porque son jugadores de mucha jerarquía y logramos entendernos bien”, indicó.

“Siempre trato de adaptarme a lo que me pide el DT, quizás con River no tuvimos tantas situaciones, en cambio, con Belgrano me sentí más acompañado y creo que se notó más. Más allá de eso, me siento cómodo con la idea y lo que me piden”, expresó.

Por último, el oriundo de Chacabuco elogió el césped del Eva Perón.

“El campo de juego de Sarmiento está en muy buen estado. Claro que cuando está más rápido cambia mucho y el otro partido estaba un poco seco”, concluyó.