Mascherano denunció que la delegación argentina sufrió robos antes del escandaloso partido con Marruecos

Después del escandaloso partido que Argentina perdió 1-2 contra Marruecos en el debut en los Juegos Olímpicos de París, el técnico de la Selección Argentina, Javier Mascherano, denunció que la delegación nacional había sufrido un robo antes del que podría definirse ya como “el partido más largo de la historia”.

"Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltó un reloj y anillos en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos, no quisimos decir nada, ya está", reveló ante los periodistas. Pero, con enojo apenas disimulado, el DT dijo que como contrapartida "después todo el tiempo te están pidiendo la credencial o a personas de la delegación no las dejan entrar al vestuario". El tono crítico a la organización del torneo fue la constante en los dichos de Mascherano, todavía visiblemente ofuscado por el desarrollo del singular partido de ayer.

El arbitraje y la seguridad del encuentro estuvieron en el centro de los dardos de Mascherano. Cuando Cristian Medina empató en el minuto 16 del tiempo adicional un partido que los marroquíes venían ganando desde el minuto 46, aficionados del equipo africano empezaron a lanzar petardos y otros objetos contra los jugadores argentinos, que estaban celebrando. Instantes después varios hinchas marroquíes invadieron el campo de juego.

El árbitro sueco Glenn Nyberg decidió entonces suspender el partido y mandó a los jugadores al vestuario a la espera de una decisión oficial sobre su reanudación. Tras una pausa de casi dos horas, el partido se reanudó a puertas cerradas y con el estadio sin público, pero con el gol de Argentina anulado por decisión del VAR por una posición adelantada. Los tres minutos adicionales terminaron sin goles, por lo que el encuentro se saldó con victoria de los magrebíes 1-2.

El tema de la seguridad fue uno de los que más se hablaron antes de la apertura de París 2024. De hecho, el presidente Emmanuel Macron dijo en su momento que no habría ningún problema de seguridad, algo que se está demostrando como –cuando menos- dudoso luego de que al robo a la Selección argentina le antecediera el asalto al equipo australiano de BMX.

Macron había asegurado: "Estamos listos. Habrá un despliegue como nunca antes gracias a 250.000 hombres y mujeres que sacrifican su tiempo familiar para que los franceses se sientan colectivamente orgullosos. Y no solo en la ceremonia de apertura sino toda la temporada olímpica".

Para concluir con las referencias al polémico partido de Argentina – Marruecos de ayer, Mascherano sintetizó con dureza: "Es el circo más grande que vi en mi vida". "Lo que pasó adentro de la cancha fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. Se paró el partido siete veces, no me pasó nunca como jugador que falle siete veces la seguridad en un partido de este nivel. Tenés que tomar una decisión a la tercera vez que entran", aseveró.

"No tengo una explicación para darles a los jugadores, no sé qué pasó. Es un papelón", concluyó.