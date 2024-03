Con gol de Valentini, Boca le ganó un duelo clave a Racing y sueña con la clasificación

Con una gran actuación de Edinson Cavani nuevamente, Boca venció anoche por 4 a 2 a Racing como local, por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional, y se acercó aún más a la zona de los cuatro primeros para clasificar a los cuartos de final.

Con los goles de Lucas Blondel, un bombazo de afuera del área; Nazareno Colombo en contra; el uruguayo Cavani, que ya alcanzó su cuarto gol en el torneo, y Nicolás Valentini, Boca se puso con la misma cantidad de puntos que Lanús, pero con menor diferencia de gol.

Los tantos de la Academia fueron anotados por el colombiano Juan Fernando Quntero y Adrián Martínez.

Después de un flojo despeje de la defensa de Racing en su área a los 25 minutos, Blondel tomó el balón en movimiento desde lejos y con un derechazo la clavó casi al ángulo para el 1 a 0.

Pero pocos minutos más tarde, tras una falla en el ataque del Xeneize y la pelota en poder de Racing, Maximiliano Salas le ganó la zona a la marca del local y le dio el pase atrás a "Juanfer" Quintero para que casi desde el suelo anotara el 1 a 1.

El inicio del complemento fue frenético, ya que Quintero le metió un pase largo a Martínez y este puso en ventaja a Racing en tres minutos, pero Boca respondió rápidamente y empató las acciones por un gol en contra de Colombo.

Pero a pesar de la paridad, el equipo local se puso en ventaja de la mano de Cavani, quien saltó y les ganó a todos sus marcadores desde arriba para el 3 a 2.

Y a falta de 10 minutos para el cierre selló el triunfo con un cabezazo de Nicolás Valentini.

Otros resultados

Ayer:

Huracán 1 vs 1 Argentinos

Defensa y Justicia 2 vs 1 Unión

Talleres 4 vs 1 Atlético Tucumán