La historia de Agustín Molina, el joven de 17 años que marcó su primer gol en Primera

Agustín Ávalos Molina llevará en el recuerdo la jornada del 9 de marzo de 2023, en el estadio Eva Perón. El joven de 17 años, oriundo de 9 de Julio, marcó su primer gol en Primera División con la camiseta de Sarmiento, en el partido entre el Verde y Estudiantes por la décima fecha de la Copa de la Liga.

El futbolista ingresó a los 33 minutos del segundo tiempo y le bastaron dos minutos para hacer una jugada excepcional, que finalizó con un golazo para el 2 a 1.

El delantero llegó a la institución juninense con 13 años, proveniente de San Martín de 9 de Julio, después de jugar un campeonato que se realiza durante las vacaciones de invierno en su ciudad.

Su camino no fue fácil en las inferiores del Verde, ya que sufrió una lesión que lo marginó, primero, ocho meses y, luego, otros tantos de las canchas, durante su estadía en la Séptima categoría.

Durante el 2022, Molina fue varias veces convocado por Pablo Aimar a los entrenamientos de la selección juvenil de AFA. Además, se incorporó a la Reserva del Verde.

Con 16 años, el jugador participó por primera vez de las prácticas con el plantel de Primera.

El año pasado, en enero del 2023, firmó su primer contrato como profesional y luego sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó afuera del deporte por varios meses, incluso se perdió la chance de asistir al Mundial Sub-17 de Indonesia con la selección nacional.

Esta temporada, Molina tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría del fútbol argentino en el partido frente a Belgrano de Córdoba y cuatro fechas después, en Junín, vivió una de esas tardes inolvidables para quien juega a la pelota.

El apodo

Una vez finalizado el partido ante Estudiantes, el delantero habló con la señal que transmitió el encuentro y se refirió a su apodo: “Picu”. "Mi mamá cuando era bebé me dijo que era feo. Chiquitito y feo, y me dijo pichón de picurú. Y quedó picurú. Me mató, ja", reveló, entre risas.

El plantel regresa a los entrenamientos

El plantel de Sarmiento regresa hoy a los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento, luego del descanso de ayer, con el foco puesto en el próximo compromiso ante San Lorenzo de Almagro.

El Verde tendrá otro duro rival, en condición de visitante, por la undécima jornada de la Zona B, en la previa del parate por la fecha FIFA.