Messi se disculpó con el público chino por su ausencia en el amistoso en Hong Kong

El astro Lionel Messi, campeón del mundo con el seleccionado argentino y figura del Inter Miami, se disculpó hoy con el público chino mediante la publicación de un video en sus redes sociales por su ausencia en el amistoso frente a un combinado de Hong Kong y explicó los motivos para "no tener que leer cosas falsas".

"He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido en Hong Kong. Por eso he preferido hacer este video y dar explicaciones de lo que realmente es y no tener que leer cosas falsas", comenzó el rosarino, de 36 años, ocho veces ganador del Balón de Oro.

Además, en el video publicado en la red social china Weibo, "Leo" agregó: "Como todos saben, siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado a Japón ni hubiese ido tantas veces a China en diferentes ocasiones".

Luego de reconocer que desde que inició su carrera tuvo "una relación muy cercana y muy linda con China", Messi hizo el siguiente repaso: "He hecho muchísimas cosas con China tanto entrevistas como juegos, eventos y muchísimos partidos que me tocó con el Barcelona, con la Selección. Quiero estar siempre como lo dije en la conferencia de prensa que hice".

Messi, quien arrastraba un edema en el aductor derecho desde el primer partido disputado en la gira por Asia, ante Al-Hilal de Arabia Saudita, no pudo sumar minutos en el encuentro frente a un combinado de Hong Kong, que Inter disputó el pasado 4 de febrero.

Su ausencia no sólo generó el descontento de los espectadores, que abuchearon en el estadio, sino que también provocó la reacción del Gobierno de Hong Kong, que le pidió explicaciones a la empresa organizadora del evento.

Con respecto a su lesión, Messi detalló: "Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté entrenar el día anterior y hacer el esfuerzo por toda la gente que había. De hecho, hice lo que pude. Y la verdad es que no podía jugar porque sentía molestias y tenía riesgo de que fuera algo peor".

Y agregó: "Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir preparándome físicamente para todo lo que se me viene ahora porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente. Creo que ya lo había dicho, pero creía que era importante volver a repetirlo después de todo lo que se está hablando".

Para cerrar, le dedicó un sentido mensaje a sus seguidores chinos: "Como siempre, mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China que siempre lo he tenido y lo sigo teniendo y nada, espero que nos podamos ver pronto otra vez".

Luego de la extensa gira, que incluyó una primera parada en El Salvador y cuatro partidos en Asia (Al-Hilal, Al Nassr, Hong Kong y Vissel Kobe) y, tras el último amistoso ante Newell's, el Inter Miami debutará el miércoles en la MLS, a las 22, ante el Real Salt Lake.